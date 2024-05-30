Очікується короткочасний дощ, подекуди гроза.

В останній день весни киян очікує волога та свіжа погода. За прогнозом Українського гідрометцентру, 31 травня на Київщині хмарно з проясненнями.

Очікується короткочасний дощ (вночі місцями), подекуди гроза, тож не забувайте прихопити з собою парасольку.

Вітер буде південно-східним, 5-10 м/с.

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Що стосується температури, то киян очікує комфортна прохолода - вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що Києві температура води у Дніпрі перевищила +20 °С, тож можна розпочинати купальний сезон.

Прогноз погоди по Україні - прогноз синоптика

За прогнозом Наталії Діденко, 31 травня короткочасні грозові дощі очікуються на заході, півночі, Вінниччині, Житомирщині, Київщині, західних районах Черкащини, також можливі місцями сильні зливи. На сході дощі та грози пройдуть лише в деяких місцях, а на півдні - лише на Одещині.

Водночас на Полтавщині, у Кропивницькому, на Дніпропетровщині буде без істотних опадів.

Щодо температури, то на сході та південному сході пануватиме літня спека - +26…+29, місцями до +30 градусів. На решті території України зберігатимуться помірні +22…+26 градусів.

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