"Південний вітер принесе потепління": синоптик потішила українців прогнозом на вихідні
У західних областях потеплішає до +14°.
Вітер в Україні у суботу, 13 березня, від сильного перейде у помірний. У неділю південно-західний вітер знову посилиться в західних, північних та центральних областях.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
У суботу в Україні продовжаться снігопади, а у неділю потеплішає до +13° (карта)
Температура повітря у денні години протягом вихідних коливатиметься в межах +6°...+9°, на сході буде свіжіше, +1°...+4° градуси, у південній частині України +8°...+11°, а найтеплішою буде погода в західних областях, +9°...+14° градусів.
"Найближчої ночі атмосферний фронт ще посипатиме снігом та мокрим снігом смугу від Харківщини, Сумщини через Дніпропетровщину аж до півдня України. Вдень у суботу опади припиняться", - написала синоптик.
У неділю, 14 березня, черговий атмосферний фронт із північного заходу Європи принесе дощі в західні області. У Карпатах - сніг та мокрий сніг. На решті території переважатиме суха погода.
Опади досягнуть у понеділок півночі та центру України.
У Києві завтра, в суботу, сильний вітер послабне, опади припиняться. У неділю, 14 березня, також без істотних опадів, проте вітер знову посилиться.
"Компенсацією за оці капосні вітряні легковажні фронти стануть південні повітряні потоки, які принесуть потепління - у Києві протягом дня вихідними стовпчики термометрів підстрибнуть до +5°...+9°", - резюмувала Діденко.
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