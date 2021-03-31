Мороз відступив: з туманом у Карпати нарешті прийшло весняне потепління (фото)
Через туман видимість впала до 50 метрів.
Сьогодні, 31 березня, у Карпатах почалася весна: температура у горах піднялася до +1°.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
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"На горі Піп Іван Чорногірський - хмарно, туман. Температура повітря +1°, вітер північний 7 м/с", - йдеться у повідомленні.
Через туман видимість впала до 50 метрів.
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у високогір'ї Закарпатської області та у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.
Прогноз погоди в Україні на 31 березня: дані Погоди УНІАН
У середу, 31 березня, в Україні очікується суха погода, у багатьох областях вигляне сонце. Температура протягом дня коливатиметься на рівні +7°...+17°.
У Києві - хмарно, температура повітря вночі +8°, вдень +14°.
У Львові в середу очікується хмарна погода, вночі +6°, вдень +15°.
В Одесі 31 березня - сонячно, температура вночі +2°, вдень +10°.
- Вінниця+10°... +6°
- Дніпро+11°... +2°
- Донецьк+13°... +1°
- Житомир+14°... +8°
- Запоріжжя+11°... 0°
- Івано-Франківськ+16°... +7°
- Київ+12°... +8°
- Кропивницький+12°... +1°
- Луганськ+13°... -1°
- Луцьк+18°... +5°
- Львів+16°... +6°
- Миколаїв+12°... 0°
- Одеса+10°... +2°
- Полтава+10°... +3°
- Рівне+16°... +6°
- Сімферополь+6°... 0°
- Суми+8°... +5°
- Тернопіль+15°... +6°
- Харків+11°... +3°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницький+12°... +6°
- Черкаси+12°... +5°
- Чернігів+10°... +6°
- Чернівці+14°... +7°