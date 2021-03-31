Мороз відступив: з туманом у Карпати нарешті прийшло весняне потепління (фото)

Через туман видимість впала до 50 метрів.

У горах потроху починає танути сніг / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 31 березня, у Карпатах почалася весна: температура у горах піднялася до +1°.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський - хмарно, туман. Температура повітря +1°, вітер північний 7 м/с", - йдеться у повідомленні.

Через туман видимість впала до 50 метрів.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у високогір'ї Закарпатської області та у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Прогноз погоди в Україні на 31 березня: дані Погоди УНІАН

У середу, 31 березня, в Україні очікується суха погода, у багатьох областях вигляне сонце. Температура протягом дня коливатиметься на рівні +7°...+17°.

У Києві - хмарно, температура повітря вночі +8°, вдень +14°.

У Львові в середу очікується хмарна погода, вночі +6°, вдень +15°.

В Одесі 31 березня - сонячно, температура вночі +2°, вдень +10°.