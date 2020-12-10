Завтра небо Києва затягне хмарами, температура підвищиться до 0°

У столиці не очікується опадів.

Завтра в Києві очікується похмура погода / REUTERS

У п'ятницю, 11 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до 0°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Читайте також В Україну насуваються зливи та потепління: прогноз погоди на завтра (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе -5°, а вдень - підніметься максимум до 0°. Без опадів.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 6,7 м/с.

Атмосферний тиск - 749 мм рт. ст.

Народний прогноз на 11 грудня

11 грудня вшановується пам’ять трьох святих — Василя, Стефана, Григорія. Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно цього дня – на спекотне літо, а якщо день теплий — на холодне літо. Також звертали увагу на сніг: якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень — не затримається. У минулі часи була традиція 11 грудня слухати воду в криницях: якщо чути плескіт, значить і гроші будуть водитися.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: