Завтра небо Києва затягне хмарами, температура підвищиться до 0°
У столиці не очікується опадів.
У п'ятницю, 11 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до 0°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
В Україну насуваються зливи та потепління: прогноз погоди на завтра (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -5°, а вдень - підніметься максимум до 0°. Без опадів.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 6,7 м/с.
Атмосферний тиск - 749 мм рт. ст.
Народний прогноз на 11 грудня
11 грудня вшановується пам’ять трьох святих — Василя, Стефана, Григорія. Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно цього дня – на спекотне літо, а якщо день теплий — на холодне літо. Також звертали увагу на сніг: якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень — не затримається. У минулі часи була традиція 11 грудня слухати воду в криницях: якщо чути плескіт, значить і гроші будуть водитися.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Венецію затопило через помилку синоптиків (фоторепортаж, відео)
- Ожеледь, пориви вітру та сніг з дощем: рятувальники попереджають про погіршення погоди
- Синоптик дала прогноз на зимові свята і розповіла, чи почнеться в Україні похолодання
- Тремтіли стіни, на будинках з'явилися тріщини: в Росії стався потужний землетрус (відео)
- Цієї ночі Україну накриє мокрий сніг з крижаним дощем - синоптик
- Вінниця0°... -1°
- Дніпро+2°... -5°
- Донецьк+1°... -6°
- Житомир-1°... -2°
- Запоріжжя+3°... -4°
- Івано-Франківськ0°... -2°
- Київ-1°... -2°
- Кропивницький+1°... -4°
- Луганськ-1°... -10°
- Луцьк+1°... 0°
- Львів+1°... -1°
- Миколаїв+4°... -1°
- Одеса+7°... +3°
- Полтава0°... -7°
- Рівне0°... -1°
- Сімферополь+12°... +6°
- Суми-1°... -7°
- Тернопіль0°... -1°
- Харків-1°... -8°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницький-1°... -2°
- Черкаси0°... -4°
- Чернігів-2°... -3°
- Чернівці+1°... -2°