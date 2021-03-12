Сьогодні Київ накриє сильний снігопад

Швидкість вітру вдень складе 6,6 м/с.

Сьогодні у столиці очікується снігопад / фото УНІАН

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до 0°, а вдень термометри покажуть +1°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У другій половині дня очікується сильний снігопад.

Швидкість вітру вдень складе 6,6 м/с.

Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 12 березня

12 березня, якщо горобці копошаться у власному пір'ї, значить, бути потеплінню. Особливо добре, якщо вони це роблять під дахом будинку.

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