Сьогодні Київ накриє сильний снігопад
Швидкість вітру вдень складе 6,6 м/с.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до 0°, а вдень термометри покажуть +1°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
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У другій половині дня очікується сильний снігопад.
Швидкість вітру вдень складе 6,6 м/с.
Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 12 березня
12 березня, якщо горобці копошаться у власному пір'ї, значить, бути потеплінню. Особливо добре, якщо вони це роблять під дахом будинку.
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Мін./mакс. температура:+3° / +21°
Вологість:51 %
Тиск:757 мм
Вітер: 5.2 м/с
Ймовірність опадів:44 %
Схід:06:26
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