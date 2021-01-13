Завтра Київ замете снігом, температура вдень знизиться до -2°
Вночі очікується сильний мороз.
У четвер, 14 січня, в Києві очікується сильний снігопад. Стовпчики термометрів опустяться до -2°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
На Старий Новий рік температура впаде до -13°, частину України продовжить засипати снігом (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -13°, а вдень підніметься максимум до 0°.
Вітер західного напрямку зі швидкістю до 1 м/с.
Атмосферний тиск - 736 мм рт. ст.
Народний прогноз на 14 січня
14 січня - Василія Великого. Якщо на Василя з ранку туман, то буде гарний урожай влітку і восени. Заметіль на Василів день провіщає багатий урожай горіхів.
Інею пухнастого багато на деревах на Василя - літо буде щедре на мед. Іній рясно вкриває на Василя всі дерева - буде врожай на збіжжя.
Ніч на Василя зоряна - до врожаю ягід. Сніг випаде в цей день - буде щасливий рік. Сонце зійде весело - весь рік буде щасливий, особливо буде добрий врожай садовини.
Туман на Василя - до врожаю. Завірюха в Василів вечір віщує великий урожай горіхів. Якщо Василева ніч зоряна, то літо буде ягідним.
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