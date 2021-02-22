Столицю огорне тепло: весь день у Києві очікується сонячна погода
Опадів не передбачаються.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -2°, а вдень термометри покажуть +5°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Весна вже тут: сьогодні в Україні потеплішає до + 8°, дві області накриють зливи (карта)
Весь день буде ясна і безхмарна погода. Без опадів.
Швидкість вітру вдень складе 3,1 м/с.
Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 22 лютого
22 лютого - день Валентини-крапельниці. У цей день починалася перша крапель. Чим холодніше буде у цей день і всі наступні дні лютого, тим теплішим буде березень.
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Погода в Україні
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-1°
Погода Стерлінг - невелика хмарність
Відчувається як:-4 °
Мін./mакс. температура:0° / +7°
Вологість:85 %
Тиск:762 мм
Вітер: 6.1 м/с
Ймовірність опадів:71 %
Схід:06:52
Захід17:54
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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