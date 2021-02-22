Столицю огорне тепло: весь день у Києві очікується сонячна погода

08:30, 22 лютого 2021
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Опадів не передбачаються.

У Києві очікується ясна погода / фото УНІАН (Борис Корпусенко)
У Києві очікується ясна погода / фото УНІАН (Борис Корпусенко)

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -2°, а вдень термометри покажуть +5°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Весна вже тут: сьогодні в Україні потеплішає до + 8°, дві області накриють зливи (карта)

Весь день буде ясна і безхмарна погода. Без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 3,1 м/с.

Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 22 лютого

22 лютого - день Валентини-крапельниці. У цей день починалася перша крапель. Чим холодніше буде у цей день і всі наступні дні лютого, тим теплішим буде березень.

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Автор: Олена Пилипчак

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