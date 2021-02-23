Завтра у Києві потеплішає і пройде невеликий дощ

17:00, 23 лютого 2021
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Весь день у столиці буде похмуро.

Завтра в Києві очікується дощова погода / фото УНІАН
Завтра в Києві очікується дощова погода / фото УНІАН

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до +1°, а вдень термометри покажуть +3°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день буде похмура погода. Очікується невеликий дощ.

Швидкість вітру вдень становитиме 1,1 м/с.

Атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 24 лютого

24 лютого - день Власія. Предки вважали цей день переломом зими. Власієвські морози останні, завершальні для зими. Власій збиває ріг з зими.

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Автор: Олена Пилипчак

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