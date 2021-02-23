Завтра у Києві потеплішає і пройде невеликий дощ
Весь день у столиці буде похмуро.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до +1°, а вдень термометри покажуть +3°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Кілька областей України засипле снігом і заллє дощами: прогноз погоди на завтра (карта)
Весь день буде похмура погода. Очікується невеликий дощ.
Швидкість вітру вдень становитиме 1,1 м/с.
Атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 24 лютого
24 лютого - день Власія. Предки вважали цей день переломом зими. Власієвські морози останні, завершальні для зими. Власій збиває ріг з зими.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Синоптик назвала області, які потраплять у "відчутні морози" до -15°
- Замерзлий Ніагарський водоспад і веселка: сильні морози створили неймовірні пейзажі (фоторепортаж, відео)
- "Весна в Україні майже стартувала": синоптик розповів, коли остаточно потеплішає
- Хмари диму і попелу: на Сицилії вивергається вулкан Етна (фоторепортаж, відео)
- Синоптик прогнозує температурні контрасти в Україні: від 15 тепла до 17 морозу
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+8°... -2°
- Дніпро-2°... -10°
- Донецьк-5°... -16°
- Житомир+5°... -1°
- Запоріжжя0°... -9°
- Івано-Франківськ+10°... -2°
- Київ+1°... -5°
- Кропивницький+2°... -4°
- Луганськ-9°... -20°
- Луцьк+5°... -2°
- Львів+6°... -2°
- Миколаїв+7°... -4°
- Одеса+8°... -1°
- Полтава-4°... -10°
- Рівне+4°... -2°
- Сімферополь+6°... -2°
- Суми-11°... -15°
- Тернопіль+7°... -3°
- Харків-8°... -15°
- Херсон+7°... -5°
- Хмельницький+6°... -2°
- Черкаси0°... -6°
- Чернігів-4°... -9°
- Чернівці+7°... -1°
-1°
Погода Стерлінг - невелика хмарність
Відчувається як:-3 °
Мін./mакс. температура:-2° / +11°
Вологість:75 %
Тиск:750 мм
Вітер: 7.5 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:06:51
Захід17:55
Видимість:11 км
Фаза місяця:
Стрічка новин