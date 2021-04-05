У Києві буде хмарно з температурою до +10°

Опадів не очікується.

Сьогодні у столиці очікується хмарна погода / Фото УНІАН

У понеділок, 5 квітня в столиці очікується переважно хмарна погода, кілька разів протягом дня визирне сонце.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +10°, а вночі - опустяться до +2°.

Практично весь день буде спостерігатися похмура погода.

Очікується вітер зі швидкістю до 3,2 м/с.

Атмосферний тиск складе 743 мм рт. ст.

Народні прикмети 5 квітня

5 квітня - день Никона і Федула-Вітрогона. Никон - руйнівник сніжного покриву, а Федул - покровитель вітру. Прийшов Федул - теплий вітер дмухнув.

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