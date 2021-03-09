Сьогодні у Києві температура впаде до -1°

08:30, 9 березня 2021
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Опадів не очікується.

Сьогодні в Києві знову похолодає / Фото УНІАН
Сьогодні в Києві знову похолодає / Фото УНІАН

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -8°, а вдень термометри покажуть -1°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Сьогодні в Україну повернуться морози, одну з областей накриє снігопад (карта)

Весь день буде хмарно з проясненнями.

Швидкість вітру вдень складе 3,2 м/с.

Атмосферний тиск 751 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 9 березня

9 березня, якщо ріжки у місяця здаються гострими, значить, буде сильний вітер.

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Автор: Олена Пилипчак

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