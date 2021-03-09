Сьогодні у Києві температура впаде до -1°
Опадів не очікується.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -8°, а вдень термометри покажуть -1°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Сьогодні в Україну повернуться морози, одну з областей накриє снігопад (карта)
Весь день буде хмарно з проясненнями.
Швидкість вітру вдень складе 3,2 м/с.
Атмосферний тиск 751 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 9 березня
9 березня, якщо ріжки у місяця здаються гострими, значить, буде сильний вітер.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- В очікуванні льодоходу: з'явилися неймовірні весняні кадри річок Полісся
- Екологи б'ють на сполох: 2021 рік в Україні буде ще спекотніше попереднього, степ атакує посуха
- Прикарпаття на початку весни засипало снігом (відео)
- Синоптик розповів, чи чекати приходу справжньої весни в Україну найближчим часом
- Київ раптово накрив снігопад (фото, відео)
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця0°... -9°
- Дніпро-1°... -9°
- Донецьк+1°... -10°
- Житомир0°... -7°
- Запоріжжя0°... -8°
- Івано-Франківськ+3°... -6°
- Київ-1°... -8°
- Кропивницький-1°... -8°
- Луганськ+1°... -9°
- Луцьк0°... -6°
- Львів+1°... -6°
- Миколаїв+3°... -5°
- Одеса+5°... -2°
- Полтава-2°... -8°
- Рівне-2°... -7°
- Сімферополь+2°... -5°
- Суми-4°... -10°
- Тернопіль-1°... -5°
- Харків-2°... -9°
- Херсон+4°... -6°
- Хмельницький0°... -6°
- Черкаси-1°... -10°
- Чернігів-1°... -10°
- Чернівці+3°... -4°
+4°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:+1 °
Мін./mакс. температура:+3° / +20°
Вологість:61 %
Тиск:764 мм
Вітер: 4.7 м/с
Ймовірність опадів:0 %
Схід:06:30
Захід18:10
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин