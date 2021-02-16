Завтра в Україну повернуться снігопади та почнеться потепління: температура вдень підвищиться до +2° (карта)
При цьому вночі в північних областях температура впаде до -21°.
У середу, 17 лютого, снігопади повернуться на територію України: зачеплять західні області та Житомирщину. При цьому температура вдень підвищиться до +2°, але на півночі залишиться у колишніх низьких значеннях близько -10°. Вночі в Чернігівській області вдарить мороз до -21°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Синоптик назвала області, які завтра засипле снігом
- У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -13°, вдень -7°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -21°, вдень -10°.
- У Львові в середу буде сніжно, вночі -9°, вдень +1°.
- У Луцьку - сніг, вночі -12°, вдень 0°.
- У Рівному в середу очікується сніг, вночі -14°, вдень -2°.
- У Тернополі 17 лютого вночі буде -11°, вдень -1°, сніг.
- У Хмельницькому завтра також сніг, вночі -9°, вдень -4°.
- В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, сніг, вночі -3°, вдень +2°.
- У Чернівцях у середу - сніг, вночі -3°, вдень -1°.
- У Вінниці завтра сніжно, -9°...-4°.
- У Житомирі в середу - сніг, температура вночі -13°, вдень -4°.
- У Черкасах - мінлива хмарність, вночі -14°, вдень -8°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -12°, вдень -7°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -15°...-9°.
- В Одесі 17 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -3°.
- У Херсоні в середу вночі -7°, вдень -3°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -4°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -10°, вдень -6°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -19°...-10°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -15°, вдень 8°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -11°, вдень -7°.
- У Сімферополі в середу буде сонячно, -13°...-7°.
- У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -13°, вдень -6°.
- У Сєвєродонецьку ясно і безхмарно, температура вночі -12°, вдень -7°.
Народні прикмети 17 лютого
17 лютого - день Миколи Зимового. Настають Миколаївські морози.
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- Луцьк-5°... -10°
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- Миколаїв-6°... -14°
- Одеса-6°... -13°
- Полтава-10°... -18°
- Рівне-7°... -13°
- Сімферополь-5°... -15°
- Суми-12°... -21°
- Тернопіль-6°... -13°
- Харків-9°... -18°
- Херсон-4°... -13°
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