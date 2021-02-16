Завтра в Україну повернуться снігопади та почнеться потепління: температура вдень підвищиться до +2° (карта)

16:30, 16 лютого 2021
39
Прослушать
Остановить

При цьому вночі в північних областях температура впаде до -21°.

Західні області знову засипле снігом / Фото REUTERS
Західні області знову засипле снігом / Фото REUTERS

У середу, 17 лютого, снігопади повернуться на територію України: зачеплять західні області та Житомирщину. При цьому температура вдень підвищиться до +2°, але на півночі залишиться у колишніх низьких значеннях близько -10°. Вночі в Чернігівській області вдарить мороз до -21°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Синоптик назвала області, які завтра засипле снігом

  • У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -13°, вдень -7°.
  • У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -21°, вдень -10°.
  • У Львові в середу буде сніжно, вночі -9°, вдень +1°.
  • У Луцьку - сніг, вночі -12°, вдень 0°.
  • У Рівному в середу очікується сніг, вночі -14°, вдень -2°.
  • У Тернополі 17 лютого вночі буде -11°, вдень -1°, сніг.
  • У Хмельницькому завтра також сніг, вночі -9°, вдень -4°.
  • В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, сніг, вночі -3°, вдень +2°.
  • У Чернівцях у середу - сніг, вночі -3°, вдень -1°.
  • У Вінниці завтра сніжно, -9°...-4°.
  • У Житомирі в середу - сніг, температура вночі -13°, вдень -4°.
  • У Черкасах - мінлива хмарність, вночі -14°, вдень -8°.
  • У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -12°, вдень -7°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -15°...-9°.
  • В Одесі 17 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -3°.
  • У Херсоні в середу вночі -7°, вдень -3°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -4°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -10°, вдень -6°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -19°...-10°.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -15°, вдень 8°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -11°, вдень -7°.
  • У Сімферополі в середу буде сонячно, -13°...-7°.
  • У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -13°, вдень -6°. 
  • У Сєвєродонецьку ясно і безхмарно, температура вночі -12°, вдень -7°.
Прогноз погоди на 17 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди на 17 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 17 лютого

17 лютого - день Миколи Зимового. Настають Миколаївські морози. 

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодапрогноз погодипогода в Одесіпогода у Львовіпогода в Україніснігопад в Українісніг в Україніпогода у Києвіпрогноз погоди в Україні
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+2°
Погода Стерлінг - хмарно, дощ
70 %
749 мм
7.6 м/с
24 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся