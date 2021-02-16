Завтра в Україну повернуться снігопади та почнеться потепління: температура вдень підвищиться до +2° (карта)

При цьому вночі в північних областях температура впаде до -21°.

Західні області знову засипле снігом / Фото REUTERS

У середу, 17 лютого, снігопади повернуться на територію України: зачеплять західні області та Житомирщину. При цьому температура вдень підвищиться до +2°, але на півночі залишиться у колишніх низьких значеннях близько -10°. Вночі в Чернігівській області вдарить мороз до -21°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Читайте також Синоптик назвала області, які завтра засипле снігом

У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -13°, вдень -7°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -21°, вдень -10°.

У Львові в середу буде сніжно, вночі -9°, вдень +1°.

У Луцьку - сніг, вночі -12°, вдень 0°.

У Рівному в середу очікується сніг, вночі -14°, вдень -2°.

У Тернополі 17 лютого вночі буде -11°, вдень -1°, сніг.

У Хмельницькому завтра також сніг, вночі -9°, вдень -4°.

В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, сніг, вночі -3°, вдень +2°.

У Чернівцях у середу - сніг, вночі -3°, вдень -1°.

У Вінниці завтра сніжно, -9°...-4°.

У Житомирі в середу - сніг, температура вночі -13°, вдень -4°.

У Черкасах - мінлива хмарність, вночі -14°, вдень -8°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -12°, вдень -7°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -15°...-9°.

В Одесі 17 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -3°.

У Херсоні в середу вночі -7°, вдень -3°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -4°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -10°, вдень -6°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -19°...-10°.

У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -15°, вдень 8°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -11°, вдень -7°.

У Сімферополі в середу буде сонячно, -13°...-7°.

У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -13°, вдень -6°.

У Сєвєродонецьку ясно і безхмарно, температура вночі -12°, вдень -7°.

Прогноз погоди на 17 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 17 лютого

17 лютого - день Миколи Зимового. Настають Миколаївські морози.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: