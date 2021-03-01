"Весна в Україні дебютує поривчастим вітром та опадами": синоптик дала прогноз на найближчі дні
Завтра очікується західний вітер з сильними поривами.
Весна дебютує поривчастим вітром в Україні, періодичними опадами та коливаннями температури повітря.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Сьогодні пройдуть невеликі опади, завтра, 2 березня, вони більш ймовірні ввечері на сході та північному сході України.
Потім помірні опади заявляться 5-го березня у північних, західних та місцями центральних областях.
Проте, все ж перша половина тижня побуде в Україні без серйозних опадів.
У вівторок західний вітер буде з сильними поривами.
Температура повітря у денні години завтра очікується в межах +4°...+8°, на сході та північному сході +1°...+4°, на заході буде найтепліше, +6°...+12°.
У Києві 2-го березня опадів не передбачається, поривчатий західний вітер. Вночі близько нуля, вдень у вівторок +4°...+5°.
У середу-четвер у Києві потеплішає, а впродовж 5, 6, 7 березня похолодає.
Прогноз погоди на тиждень 2-7 березня : дані Погоди УНІАН
Цього тижня в Україні очікується прохолодна весняна погода з температурою +6°. У четвер різко потеплішає до +14°, але всього на один день. У п'ятницю в Тернополі та Хмельницькому пройде сніг. Практично весь тиждень час від часу буде виглядати сонце.
У вівторок дощі перемістяться на Сумщину та Харківщину. У західних областях потеплішає до +15°. Практично по всій країні визирне сонце.
У середу дощі підуть, а сонця стане трохи більше. Температура трохи знизиться і вирівняється по всій Україні.
У четвер почнеться справжнє весняне потепління: температура у центральних областях досягне позначки в +10°. По всій Україні, як і раніше, буде сухо і час від часу буде визирати сонце.
У п'ятницю температура різко впаде, в Тернополі та Хмельницькому навіть очікується сніг, у центральних та східних областях - дощі. Температура вдень опуститься до +4°.
На вихідних, 6 і 7 березня, опади припиняться і знову вигляне сонце. Температура залишиться без змін: денний максимум складе +6°.
- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+4°... -3°
- Донецьк+4°... -4°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+4°... -3°
- Івано-Франківськ+7°... -2°
- Київ+4°... 0°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+5°... -4°
- Луцьк+5°... 0°
- Львів+6°... -2°
- Миколаїв+5°... -2°
- Одеса+6°... 0°
- Полтава+4°... -1°
- Рівне+4°... 0°
- Сімферополь+4°... -4°
- Суми+4°... 0°
- Тернопіль+4°... -1°
- Харків+4°... -2°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницький+4°... -1°
- Черкаси+4°... -1°
- Чернігів+5°... 0°
- Чернівці+6°... -1°