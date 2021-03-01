"Весна в Україні дебютує поривчастим вітром та опадами": синоптик дала прогноз на найближчі дні

Завтра очікується західний вітер з сильними поривами.

Перший тиждень весни в Україні буде з опадами / Фото ua.depositphotos.com

Весна дебютує поривчастим вітром в Україні, періодичними опадами та коливаннями температури повітря.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також Відлига триває: деякі українські річки можуть вийти з берегів та затопити подвір'я

Сьогодні пройдуть невеликі опади, завтра, 2 березня, вони більш ймовірні ввечері на сході та північному сході України.

Потім помірні опади заявляться 5-го березня у північних, західних та місцями центральних областях.

Проте, все ж перша половина тижня побуде в Україні без серйозних опадів.

У вівторок західний вітер буде з сильними поривами.

Температура повітря у денні години завтра очікується в межах +4°...+8°, на сході та північному сході +1°...+4°, на заході буде найтепліше, +6°...+12°.

У Києві 2-го березня опадів не передбачається, поривчатий західний вітер. Вночі близько нуля, вдень у вівторок +4°...+5°.

У середу-четвер у Києві потеплішає, а впродовж 5, 6, 7 березня похолодає.

Прогноз погоди на тиждень 2-7 березня : дані Погоди УНІАН

Цього тижня в Україні очікується прохолодна весняна погода з температурою +6°. У четвер різко потеплішає до +14°, але всього на один день. У п'ятницю в Тернополі та Хмельницькому пройде сніг. Практично весь тиждень час від часу буде виглядати сонце.

У вівторок дощі перемістяться на Сумщину та Харківщину. У західних областях потеплішає до +15°. Практично по всій країні визирне сонце.

У середу дощі підуть, а сонця стане трохи більше. Температура трохи знизиться і вирівняється по всій Україні.

У четвер почнеться справжнє весняне потепління: температура у центральних областях досягне позначки в +10°. По всій Україні, як і раніше, буде сухо і час від часу буде визирати сонце.

У п'ятницю температура різко впаде, в Тернополі та Хмельницькому навіть очікується сніг, у центральних та східних областях - дощі. Температура вдень опуститься до +4°.

На вихідних, 6 і 7 березня, опади припиняться і знову вигляне сонце. Температура залишиться без змін: денний максимум складе +6°.