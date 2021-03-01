Снігопади та потепління до +15°: прогноз погоди на перший тиждень березня (карта)

Потепління прийде до західних областей.

На цьому тижні очікується стрибок температури / Фото ua.depositphotos.com

Цього тижня в Україні очікується прохолодна весняна погода з температурою +6°. У четвер різко потеплішає до +14°, але всього на один день. У п'ятницю в Тернополі та Хмельницькому пройде сніг. Практично весь тиждень час від часу буде виглядати сонце.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У понеділок, 1 березня, практично по всій країні очікується похмура погода. Західну і південну частини зачеплять дощі. Температура вдень підвищиться до +8°, у центральних областях не очікується вище +4°.

Прогноз погоди на понеділок, 1 березня / фото УНІАН

У вівторок дощі перемістяться на Сумщину та Харківщину. У західних областях потеплішає до +15°. Практично по всій країні визирне сонце.

Прогноз погоди в Україні на 2 березня / фото УНІАН

У середу дощі підуть, а сонця стане трохи більше. Температура трохи знизиться і вирівняється по всій Україні.

Прогноз погоди в Україні на 3 березня / фото УНІАН

У четвер почнеться справжнє весняне потепління: температура у центральних областях досягне позначки в +10°. По всій Україні, як і раніше, буде сухо і час від часу буде визирати сонце.

Прогноз погоди в Україні на 4 березня / фото УНІАН

У п'ятницю температура різко впаде, в Тернополі та Хмельницькому навіть очікується сніг, у центральних та східних областях - дощі. Температура вдень опуститься до +4°.

Прогноз погоди в Україні на 5 березня / фото УНІАН

На вихідних, 6 і 7 березня, опади припиняться і знову вигляне сонце. Температура залишиться без змін: денний максимум складе +6°.

Прогноз погоди в Україні на 6 березня / фото УНІАН

Прогноз погоди в Україні на 7 березня / фото УНІАН

Народний прогноз

1 березня - в народі позначено днем бога Ярила. У цей день прийнято не працювати, а влаштовувати гулянки на честь приходу весни. Але якщо десь чується зяблик - значить, весна буде холодною.

2 березня - найкраще звернути увагу на небо. Якщо хмари пливуть швидко і високо, значить, буде гарна погода.

3 березня - можна починати рибальський сезон - добре починає клювати окунь. Якщо ввечері маленькі зірки видно не надто яскраво або мерехтять, значить, бути вітру.

4 березня, народні прикмети засновані на спостереженні за тваринами. Якщо зайчики починають копати норки, значить, ще випаде сніг, або бути хуртовини. А граки і галки на дорозі - до похмурої погоди.

5 березня, якщо граки і галки спочатку високо злітають, а потім стрілою спускаються до землі, значить, бути снігу.

6 березня провісником погоди буде вітер. Якщо він сухий, виходить, наближається потепління. А якщо вітер холодний і дме кілька днів поспіль, значить, бути дощам.

7 березня рожева зоря повідомляє про гарну погоду. Зоря золотиста або блідо-рожева - на гарну погоду. Сонце світить якось неясно, незважаючи на те, що небо чисте, - до погіршення погоди. При вітрі промені навколо зірок різні: звідки вони довші, звідти і вітер.

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