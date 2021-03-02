Відлига триває: завтра на українців чекає теплий сонячний день (карта)
Дощі залишили країну.
У середу, 3 березня, практично по всій країні очікується мінлива хмарність. Дощі залишать Україну - очікується теплий сухий день. Температурний максимум буде досягнутий на Івано-Франківщині: тут температура підніметься до +13°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Під сніг: в Укргідрометцентрі здивували прогнозом на довгі вихідні
- У Києві - малохмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +8°.
- У Чернігові - малохмарно, температура повітря вночі -2°, вдень +7°.
- У Львові у середу очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +9°.
- У Луцьку - хмарність з проясненнями, вночі 0°, вдень +7°.
- У Рівному в середу очікується хмарна з проясненнями погода, вночі 0°, вдень +6°.
- У Тернополі 3 березня вночі буде 0°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +7°.
- В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +13°.
- У Чернівцях у середу - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +11°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, 0°...+7°.
- У Житомирі в середу - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +8°.
- У Черкасах - мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +6°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+6°.
- В Одесі 3 березня - мінлива хмарність, температура вночі +1°, вдень +9°.
- У Херсоні в середу вночі -1°, вдень +9°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +9°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +6°.
- У Сумах завтра мінлива хмарність, температура повітря -2°...+5°.
- У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +6°.
- У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, -2°...+5°.
- У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +5°.
- У Сєвєродонецьку - невелика хмарність, температура вночі -3°, вдень +4°.
Народні прикмети 3 березня
3 березня - можна починати рибальський сезон - добре починає клювати окунь. Якщо ввечері маленькі зірки видно не надто яскраво або мерехтять, значить, бути вітру.
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Погода в Україні
- Вінниця+7°... -1°
- Дніпро+4°... -1°
- Донецьк+4°... -1°
- Житомир+7°... -1°
- Запоріжжя+5°... 0°
- Івано-Франківськ+14°... -1°
- Київ+5°... -1°
- Кропивницький+5°... -1°
- Луганськ+5°... 0°
- Луцьк+9°... -3°
- Львів+8°... -2°
- Миколаїв+8°... 0°
- Одеса+8°... +3°
- Полтава+3°... -1°
- Рівне+7°... -3°
- Сімферополь+4°... -1°
- Суми+2°... -1°
- Тернопіль+8°... -2°
- Харків+3°... -1°
- Херсон+6°... +1°
- Хмельницький+8°... -2°
- Черкаси+4°... -1°
- Чернігів+4°... -2°
- Чернівці+12°... 0°
+3°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:-1 °
Мін./mакс. температура:-2° / +7°
Вологість:52 %
Тиск:756 мм
Вітер: 5.5 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:06:41
Захід18:03
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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