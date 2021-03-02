Відлига триває: завтра на українців чекає теплий сонячний день (карта)

Дощі залишили країну.

Завтра в Україні продовжить танути сніг / Фото ua.depositphotos.com

У середу, 3 березня, практично по всій країні очікується мінлива хмарність. Дощі залишать Україну - очікується теплий сухий день. Температурний максимум буде досягнутий на Івано-Франківщині: тут температура підніметься до +13°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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У Києві - малохмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +8°.

У Чернігові - малохмарно, температура повітря вночі -2°, вдень +7°.

У Львові у середу очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +9°.

У Луцьку - хмарність з проясненнями, вночі 0°, вдень +7°.

У Рівному в середу очікується хмарна з проясненнями погода, вночі 0°, вдень +6°.

У Тернополі 3 березня вночі буде 0°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +7°.

В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +13°.

У Чернівцях у середу - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +11°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, 0°...+7°.

У Житомирі в середу - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +8°.

У Черкасах - мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +6°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+6°.

В Одесі 3 березня - мінлива хмарність, температура вночі +1°, вдень +9°.

У Херсоні в середу вночі -1°, вдень +9°, мінлива хмарність.

У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +9°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +6°.

У Сумах завтра мінлива хмарність, температура повітря -2°...+5°.

У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +6°.

У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, -2°...+5°.

У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +5°.

У Сєвєродонецьку - невелика хмарність, температура вночі -3°, вдень +4°.

Прогноз погоди в Україні на 3 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 3 березня

3 березня - можна починати рибальський сезон - добре починає клювати окунь. Якщо ввечері маленькі зірки видно не надто яскраво або мерехтять, значить, бути вітру.

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