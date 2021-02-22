В Україну йде потепління: завтра температура підвищиться до +10° (карта)

16:36, 22 лютого 2021
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При цьому на півночі стовпчики термометрів впадуть до значення -11°.

В Україні починається відлига / Фото ua.depositphotos.com
В Україні починається відлига / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 23 лютого, у багатьох областях України очікується мінлива хмарність. На Івано-Франківщині температура вдень підвищиться до +10°, а на Сумщині впаде до -11°. Без опадів.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Весна на порозі: цього тижня в Україні різко потеплішає до +17° (карта)

  • У Києві очікується хмарна погода, температура повітря вночі -6°, вдень 0°.
  • У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -10°, вдень -4°.
  • У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +8°.
  • У Луцьку - мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +5°.
  • У Рівному у вівторок очікується хмарна з проясненнями погода, вночі -3°, вдень +5°.
  • У Тернополі 23 лютого вночі буде -2°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +5°.
  • В Івано-Франківську завтра хмарно, вночі -3°, вдень +10°.
  • У Чернівцях у вівторок - малохмарно, вночі -1°, вдень +9°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, 0°...+4°.
  • У Житомирі у вівторок - хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.
  • У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -1°.
  • У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень 0°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -11°...-5°.
  • В Одесі 23 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +6°.
  • У Херсоні у вівторок вночі -5°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +4°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -10°, вдень -1°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -16°...-11°.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -16°, вдень -9°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -12°, вдень -2°.
  • У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, -3°...+5°.
  • У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі -18°, вдень -8°. 
  • У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі -19°, вдень -11°.
Прогноз погоди на 23 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди на 23 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 23 лютого

23 лютого - день Прохора. Вважається, що після цього дня починається потепління.

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Автор: Олена Пилипчак

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