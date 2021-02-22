В Україну йде потепління: завтра температура підвищиться до +10° (карта)
При цьому на півночі стовпчики термометрів впадуть до значення -11°.
У вівторок, 23 лютого, у багатьох областях України очікується мінлива хмарність. На Івано-Франківщині температура вдень підвищиться до +10°, а на Сумщині впаде до -11°. Без опадів.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Весна на порозі: цього тижня в Україні різко потеплішає до +17° (карта)
- У Києві очікується хмарна погода, температура повітря вночі -6°, вдень 0°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -10°, вдень -4°.
- У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +8°.
- У Луцьку - мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +5°.
- У Рівному у вівторок очікується хмарна з проясненнями погода, вночі -3°, вдень +5°.
- У Тернополі 23 лютого вночі буде -2°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +5°.
- В Івано-Франківську завтра хмарно, вночі -3°, вдень +10°.
- У Чернівцях у вівторок - малохмарно, вночі -1°, вдень +9°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, 0°...+4°.
- У Житомирі у вівторок - хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.
- У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -1°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень 0°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -11°...-5°.
- В Одесі 23 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +6°.
- У Херсоні у вівторок вночі -5°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +4°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -10°, вдень -1°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -16°...-11°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -16°, вдень -9°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -12°, вдень -2°.
- У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, -3°...+5°.
- У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі -18°, вдень -8°.
- У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі -19°, вдень -11°.
Народні прикмети 23 лютого
23 лютого - день Прохора. Вважається, що після цього дня починається потепління.
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Погода в Україні
- Вінниця+6°... -4°
- Дніпро+3°... -4°
- Донецьк+3°... -8°
- Житомир+6°... -4°
- Запоріжжя+7°... -2°
- Івано-Франківськ+7°... -7°
- Київ+6°... -1°
- Кропивницький+4°... -2°
- Луганськ+3°... -13°
- Луцьк+5°... -6°
- Львів+8°... -4°
- Миколаїв+11°... -3°
- Одеса+9°... -1°
- Полтава+3°... -7°
- Рівне+5°... -6°
- Сімферополь+3°... +1°
- Суми+3°... -14°
- Тернопіль+3°... -6°
- Харків+2°... -12°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницький+5°... -4°
- Черкаси+4°... -2°
- Чернігів+5°... -7°
- Чернівці+5°... -6°
0°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:-3 °
Мін./mакс. температура:0° / +7°
Вологість:84 %
Тиск:763 мм
Вітер: 6.1 м/с
Ймовірність опадів:80 %
Схід:06:52
Захід17:54
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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