В Україну йде потепління: завтра температура підвищиться до +10° (карта)

При цьому на півночі стовпчики термометрів впадуть до значення -11°.

В Україні починається відлига / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 23 лютого, у багатьох областях України очікується мінлива хмарність. На Івано-Франківщині температура вдень підвищиться до +10°, а на Сумщині впаде до -11°. Без опадів.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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У Києві очікується хмарна погода, температура повітря вночі -6°, вдень 0°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -10°, вдень -4°.

У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +8°.

У Луцьку - мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +5°.

У Рівному у вівторок очікується хмарна з проясненнями погода, вночі -3°, вдень +5°.

У Тернополі 23 лютого вночі буде -2°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +5°.

В Івано-Франківську завтра хмарно, вночі -3°, вдень +10°.

У Чернівцях у вівторок - малохмарно, вночі -1°, вдень +9°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, 0°...+4°.

У Житомирі у вівторок - хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.

У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -1°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень 0°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -11°...-5°.

В Одесі 23 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +6°.

У Херсоні у вівторок вночі -5°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +4°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -10°, вдень -1°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -16°...-11°.

У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -16°, вдень -9°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -12°, вдень -2°.

У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, -3°...+5°.

У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі -18°, вдень -8°.

У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі -19°, вдень -11°.

Прогноз погоди на 23 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 23 лютого

23 лютого - день Прохора. Вважається, що після цього дня починається потепління.

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