До України увірветься довгоочікуване тепло, дві області накриють дощі (карта)

16:30, 24 лютого 2021
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Завтра в країні потеплішає до +16°.

В Україні поступово починається весна / Фото ua.depositphotos.com
В Україні поступово починається весна / Фото ua.depositphotos.com

У четвер, 25 лютого, практично по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями. Денний температурний максимум сягне +16° на Івано-Франківщині. На Сумщині та Харківщині очікуються дощі.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

В Україні потеплішає до +16°: прогноз від Укргідрометцентру на найближчі дні

  • У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +8°.
  • У Чернігові - мінлива хмарність, температура повітря вночі +2°, вдень +6°.
  • У Львові у четвер очікується мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +11°.
  • У Луцьку - мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +10°.
  • У Рівному в четвер очікується хмарна з проясненнями погода, вночі +2°, вдень +10°.
  • У Тернополі 25 лютого вночі буде +1°, вдень +11°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +12°.
  • В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +16°.
  • У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +13°.
  • У Вінниці завтра сонячно, +2°...+12°.
  • У Житомирі у четвер - малохмарно, температура вночі +2°, вдень +9°.
  • У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +6°.
  • У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +8°.
  • У Полтаві завтра хмарно, температура повітря +2°...+5°.
  • В Одесі 25 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +10°.
  • У Херсоні в четвер вночі -1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +7°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +2°.
  • У Сумах завтра дощ, температура повітря +2°...+4°.
  • У Харкові - дощ, температура вночі +1°, вдень +3°.
  • У Дніпрі - хмарно, температура вночі +1°, вдень +3°.
  • У Сімферополі в четвер буде хмарно, 0°...+4°.
  • У Краматорську - похмуро, температура вночі -2°, вдень -1°. 
  • У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вночі 0°, вдень -2°.
Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 25 лютого

25 лютого - Олексій рибний. Бурульок багато - до багатого врожаю.

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Автор: Олена Пилипчак

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