До України увірветься довгоочікуване тепло, дві області накриють дощі (карта)

Завтра в країні потеплішає до +16°.

В Україні поступово починається весна / Фото ua.depositphotos.com

У четвер, 25 лютого, практично по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями. Денний температурний максимум сягне +16° на Івано-Франківщині. На Сумщині та Харківщині очікуються дощі.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Читайте також В Україні потеплішає до +16°: прогноз від Укргідрометцентру на найближчі дні

У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +8°.

У Чернігові - мінлива хмарність, температура повітря вночі +2°, вдень +6°.

У Львові у четвер очікується мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +11°.

У Луцьку - мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +10°.

У Рівному в четвер очікується хмарна з проясненнями погода, вночі +2°, вдень +10°.

У Тернополі 25 лютого вночі буде +1°, вдень +11°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +12°.

В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +16°.

У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +13°.

У Вінниці завтра сонячно, +2°...+12°.

У Житомирі у четвер - малохмарно, температура вночі +2°, вдень +9°.

У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +6°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +8°.

У Полтаві завтра хмарно, температура повітря +2°...+5°.

В Одесі 25 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +10°.

У Херсоні в четвер вночі -1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +7°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +2°.

У Сумах завтра дощ, температура повітря +2°...+4°.

У Харкові - дощ, температура вночі +1°, вдень +3°.

У Дніпрі - хмарно, температура вночі +1°, вдень +3°.

У Сімферополі в четвер буде хмарно, 0°...+4°.

У Краматорську - похмуро, температура вночі -2°, вдень -1°.

У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вночі 0°, вдень -2°.

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 25 лютого

25 лютого - Олексій рибний. Бурульок багато - до багатого врожаю.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: