До України увірветься довгоочікуване тепло, дві області накриють дощі (карта)
Завтра в країні потеплішає до +16°.
У четвер, 25 лютого, практично по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями. Денний температурний максимум сягне +16° на Івано-Франківщині. На Сумщині та Харківщині очікуються дощі.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
В Україні потеплішає до +16°: прогноз від Укргідрометцентру на найближчі дні
- У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +8°.
- У Чернігові - мінлива хмарність, температура повітря вночі +2°, вдень +6°.
- У Львові у четвер очікується мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +11°.
- У Луцьку - мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +10°.
- У Рівному в четвер очікується хмарна з проясненнями погода, вночі +2°, вдень +10°.
- У Тернополі 25 лютого вночі буде +1°, вдень +11°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +12°.
- В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +16°.
- У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +13°.
- У Вінниці завтра сонячно, +2°...+12°.
- У Житомирі у четвер - малохмарно, температура вночі +2°, вдень +9°.
- У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +6°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +8°.
- У Полтаві завтра хмарно, температура повітря +2°...+5°.
- В Одесі 25 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +10°.
- У Херсоні в четвер вночі -1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +7°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +2°.
- У Сумах завтра дощ, температура повітря +2°...+4°.
- У Харкові - дощ, температура вночі +1°, вдень +3°.
- У Дніпрі - хмарно, температура вночі +1°, вдень +3°.
- У Сімферополі в четвер буде хмарно, 0°...+4°.
- У Краматорську - похмуро, температура вночі -2°, вдень -1°.
- У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вночі 0°, вдень -2°.
Народні прикмети 25 лютого
25 лютого - Олексій рибний. Бурульок багато - до багатого врожаю.
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Погода в Україні
- Вінниця+5°... +2°
- Дніпро-4°... -6°
- Донецьк-7°... -11°
- Житомир+6°... +3°
- Запоріжжя-4°... -7°
- Івано-Франківськ+13°... 0°
- Київ+4°... +2°
- Кропивницький-1°... -2°
- Луганськ-9°... -12°
- Луцьк+6°... +1°
- Львів+9°... -1°
- Миколаїв0°... -3°
- Одеса+1°... 0°
- Полтава-4°... -5°
- Рівне+5°... +1°
- Сімферополь+1°... -5°
- Суми-5°... -6°
- Тернопіль+7°... 0°
- Харків-6°... -7°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницький+6°... +2°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+7°... +1°
+1°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:-2 °
Мін./mакс. температура:+4° / +15°
Вологість:63 %
Тиск:753 мм
Вітер: 6.7 м/с
Ймовірність опадів:0 %
Схід:06:49
Захід17:56
Видимість:16 км
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