Сніг продовжить засипати більшість областей України, температура вдень впаде до -2° (карта)

16:30, 27 січня 2021
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Сухо буде всього у декількох областях.

Сніг продовжить засипати Україну / Фото УНІАН
Сніг продовжить засипати Україну / Фото УНІАН

У четвер, 28 січня, в більшості областей України очікується сніг або дощ. Сухо буде тільки на північному заході і в декількох східних областях. Температура продовжить падати: денний мінімум очікується в Хмельницькому і в Тернополі - тут стовпчики термометрів опустяться до -2°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Сильні хуртовини та сніг до 40 сантиметрів: у низці областей оголошено червоний рівень небезпеки

  • У Києві буде сніг, температура повітря вночі -7°, вдень +1°.
  • У Чернігові - сніжно, температура повітря вночі -5°, вдень +1°.
  • У Львові в четвер буде хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень -1°.
  • У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень -1°.
  • У Рівному в четвер буде хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -10°, вдень -1°.
  • У Тернополі 27 січня вночі буде -6°, вдень -2°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, сніг, вночі -7°, вдень -2°.
  • В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, сніг, вночі -4°, вдень +1°.
  • У Чернівцях у четвер буде хмарно з проясненнями, вночі -7°, вдень -1°.
  • У Вінниці завтра сніг, -8°...-1°.
  • У Житомирі в четвер буде сніжно, температура вночі -9°, вдень 0°.
  • У Черкасах вночі -6°, вдень +1°, сніг.
  • У Кропивницькому очікується невеликий сніг, температура вночі -5°, вдень 0°.
  • У Полтаві завтра буде дощ, температура повітря -2°...+5°.
  • В Одесі 28 січня буде сніг, температура вночі -6°, вдень +1°.
  • У Херсоні в четвер вночі -2°, вдень +4°, дощ.
  • У Миколаєві завтра буде сніг, вночі -4°, вдень +1°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +6°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, можлива злива, температура повітря -2°...+4°.
  • У Харкові - мінлива хмарність і дощ, температура вночі -1°, вдень +6°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +6°.
  • У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, дощ, -2°...+3°.
  • У Краматорську - хмарно, невеликий дощ, температура вночі 0°, вдень +8°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно, температура вночі -1°, вдень +8°.
Прогноз погоди в Україні на 28 січня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 28 січня / фото УНІАН

Народні прикмети 28 січня

28 січня - Павла Тебського преподобного. Вітер на Павла - буде рік вологий. Зоряна ніч 28 січня віщувала гарний урожай льону.

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Автор: Олена Пилипчак

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