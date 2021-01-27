Сніг продовжить засипати більшість областей України, температура вдень впаде до -2° (карта)

Сухо буде всього у декількох областях.

Сніг продовжить засипати Україну / Фото УНІАН

У четвер, 28 січня, в більшості областей України очікується сніг або дощ. Сухо буде тільки на північному заході і в декількох східних областях. Температура продовжить падати: денний мінімум очікується в Хмельницькому і в Тернополі - тут стовпчики термометрів опустяться до -2°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У Києві буде сніг, температура повітря вночі -7°, вдень +1°.

У Чернігові - сніжно, температура повітря вночі -5°, вдень +1°.

У Львові в четвер буде хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень -1°.

У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень -1°.

У Рівному в четвер буде хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -10°, вдень -1°.

У Тернополі 27 січня вночі буде -6°, вдень -2°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, сніг, вночі -7°, вдень -2°.

В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, сніг, вночі -4°, вдень +1°.

У Чернівцях у четвер буде хмарно з проясненнями, вночі -7°, вдень -1°.

У Вінниці завтра сніг, -8°...-1°.

У Житомирі в четвер буде сніжно, температура вночі -9°, вдень 0°.

У Черкасах вночі -6°, вдень +1°, сніг.

У Кропивницькому очікується невеликий сніг, температура вночі -5°, вдень 0°.

У Полтаві завтра буде дощ, температура повітря -2°...+5°.

В Одесі 28 січня буде сніг, температура вночі -6°, вдень +1°.

У Херсоні в четвер вночі -2°, вдень +4°, дощ.

У Миколаєві завтра буде сніг, вночі -4°, вдень +1°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +6°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, можлива злива, температура повітря -2°...+4°.

У Харкові - мінлива хмарність і дощ, температура вночі -1°, вдень +6°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +6°.

У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, дощ, -2°...+3°.

У Краматорську - хмарно, невеликий дощ, температура вночі 0°, вдень +8°.

У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно, температура вночі -1°, вдень +8°.

Прогноз погоди в Україні на 28 січня / фото УНІАН

Народні прикмети 28 січня

28 січня - Павла Тебського преподобного. Вітер на Павла - буде рік вологий. Зоряна ніч 28 січня віщувала гарний урожай льону.

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