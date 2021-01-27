Сніг продовжить засипати більшість областей України, температура вдень впаде до -2° (карта)
Сухо буде всього у декількох областях.
У четвер, 28 січня, в більшості областей України очікується сніг або дощ. Сухо буде тільки на північному заході і в декількох східних областях. Температура продовжить падати: денний мінімум очікується в Хмельницькому і в Тернополі - тут стовпчики термометрів опустяться до -2°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Сильні хуртовини та сніг до 40 сантиметрів: у низці областей оголошено червоний рівень небезпеки
- У Києві буде сніг, температура повітря вночі -7°, вдень +1°.
- У Чернігові - сніжно, температура повітря вночі -5°, вдень +1°.
- У Львові в четвер буде хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень -1°.
- У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень -1°.
- У Рівному в четвер буде хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -10°, вдень -1°.
- У Тернополі 27 січня вночі буде -6°, вдень -2°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, сніг, вночі -7°, вдень -2°.
- В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, сніг, вночі -4°, вдень +1°.
- У Чернівцях у четвер буде хмарно з проясненнями, вночі -7°, вдень -1°.
- У Вінниці завтра сніг, -8°...-1°.
- У Житомирі в четвер буде сніжно, температура вночі -9°, вдень 0°.
- У Черкасах вночі -6°, вдень +1°, сніг.
- У Кропивницькому очікується невеликий сніг, температура вночі -5°, вдень 0°.
- У Полтаві завтра буде дощ, температура повітря -2°...+5°.
- В Одесі 28 січня буде сніг, температура вночі -6°, вдень +1°.
- У Херсоні в четвер вночі -2°, вдень +4°, дощ.
- У Миколаєві завтра буде сніг, вночі -4°, вдень +1°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +6°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, можлива злива, температура повітря -2°...+4°.
- У Харкові - мінлива хмарність і дощ, температура вночі -1°, вдень +6°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +6°.
- У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, дощ, -2°...+3°.
- У Краматорську - хмарно, невеликий дощ, температура вночі 0°, вдень +8°.
- У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно, температура вночі -1°, вдень +8°.
Народні прикмети 28 січня
28 січня - Павла Тебського преподобного. Вітер на Павла - буде рік вологий. Зоряна ніч 28 січня віщувала гарний урожай льону.
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Погода в Україні
- Вінниця-1°... -3°
- Дніпро+7°... +3°
- Донецьк+8°... 0°
- Житомир+1°... -2°
- Запоріжжя+9°... +4°
- Івано-Франківськ+1°... -3°
- Київ+1°... -1°
- Кропивницький0°... -2°
- Луганськ+6°... +1°
- Луцьк+1°... -3°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв+1°... 0°
- Одеса0°... -2°
- Полтава+1°... 0°
- Рівне0°... -3°
- Сімферополь+14°... +2°
- Суми0°... -1°
- Тернопіль-1°... -4°
- Харків+6°... +2°
- Херсон+6°... +2°
- Хмельницький0°... -4°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів+1°... -1°
- Чернівці0°... -2°
+2°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+2 °
Мін./mакс. температура:-2° / +6°
Вологість:70 %
Тиск:751 мм
Вітер: 6.0 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:20
Захід17:24
Видимість:0.8 км
Фаза місяця:
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