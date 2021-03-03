Четвер потішить українців теплою погодою: температура підвищиться до +16° (карта)

16:30, 3 березня 2021
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Скрізь, крім Київщини, без опадів.

Завтра очікується приємний весняний день / Фото ua.depositphotos.com
Завтра очікується приємний весняний день / Фото ua.depositphotos.com

У четвер, 4 березня, практично по всій країні очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ можливий на Київщині у вечірній час. На решті території - без опадів. Найтепліше буде на Івано-Франківщині - тут температура підвищиться до +16°. 

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Синоптик попередила українців про дощі та похолодання

  • У Києві - хмарно з проясненнями, ввечері можливий короткочасний дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +11°.
  • У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +9°.
  • У Львові у четвер очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +12°.
  • У Луцьку - хмарність з проясненнями, вночі 0°, вдень +10°.
  • У Рівному в четвер очікується хмарна з проясненнями погода, вночі -1°, вдень +9°.
  • У Тернополі 4 березня вночі буде 0°, вдень +12°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +12°.
  • В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +16°.
  • У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +13°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, +3°...+12°.
  • У Житомирі у четвер - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +11°.
  • У Черкасах - мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +9°.
  • У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +11°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +2°...+11°.
  • В Одесі 4 березня - мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +11°.
  • У Херсоні в четвер вночі +2°, вдень +10°, мінлива хмарність.
  • У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі +1°, вдень +9°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +9°.
  • У Сумах завтра мінлива хмарність, температура повітря 0°...+8°.
  • У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі + 2°, вдень +9°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +10°.
  • У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, +1°...+7°.
  • У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі +2°, вдень +9°. 
  • У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі +2°, вдень +9°.
Прогноз погоди в Україні на 4 березня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 4 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 4 березня

4 березня, народні прикмети засновані на спостереженні за тваринами. Якщо зайчики починають копати норки, значить, ще випаде сніг, або бути хуртовини. А граки і галки на дорозі - до похмурої погоди.

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Автор: Олена Пилипчак

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