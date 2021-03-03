Четвер потішить українців теплою погодою: температура підвищиться до +16° (карта)
Скрізь, крім Київщини, без опадів.
У четвер, 4 березня, практично по всій країні очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ можливий на Київщині у вечірній час. На решті території - без опадів. Найтепліше буде на Івано-Франківщині - тут температура підвищиться до +16°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Синоптик попередила українців про дощі та похолодання
- У Києві - хмарно з проясненнями, ввечері можливий короткочасний дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +11°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +9°.
- У Львові у четвер очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +12°.
- У Луцьку - хмарність з проясненнями, вночі 0°, вдень +10°.
- У Рівному в четвер очікується хмарна з проясненнями погода, вночі -1°, вдень +9°.
- У Тернополі 4 березня вночі буде 0°, вдень +12°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +12°.
- В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +16°.
- У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +13°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, +3°...+12°.
- У Житомирі у четвер - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +11°.
- У Черкасах - мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +9°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +11°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +2°...+11°.
- В Одесі 4 березня - мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +11°.
- У Херсоні в четвер вночі +2°, вдень +10°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі +1°, вдень +9°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +9°.
- У Сумах завтра мінлива хмарність, температура повітря 0°...+8°.
- У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі + 2°, вдень +9°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +10°.
- У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, +1°...+7°.
- У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі +2°, вдень +9°.
- У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі +2°, вдень +9°.
Народні прикмети 4 березня
4 березня, народні прикмети засновані на спостереженні за тваринами. Якщо зайчики починають копати норки, значить, ще випаде сніг, або бути хуртовини. А граки і галки на дорозі - до похмурої погоди.
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Погода в Україні
- Вінниця+7°... +1°
- Дніпро+6°... -2°
- Донецьк+5°... -4°
- Житомир+7°... 0°
- Запоріжжя+7°... -3°
- Івано-Франківськ+13°... -2°
- Київ+7°... -1°
- Кропивницький+6°... -2°
- Луганськ+5°... -3°
- Луцьк+7°... +1°
- Львів+9°... 0°
- Миколаїв+9°... 0°
- Одеса+9°... +1°
- Полтава+5°... -1°
- Рівне+5°... 0°
- Сімферополь+4°... -1°
- Суми+4°... -2°
- Тернопіль+8°... 0°
- Харків+4°... -2°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницький+7°... 0°
- Черкаси+5°... -3°
- Чернігів+6°... -2°
- Чернівці+9°... -3°
-2°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:-4 °
Мін./mакс. температура:+2° / +14°
Вологість:56 %
Тиск:756 мм
Вітер: 4.5 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:39
Захід18:04
Видимість:16 км
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