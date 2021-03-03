Четвер потішить українців теплою погодою: температура підвищиться до +16° (карта)

Скрізь, крім Київщини, без опадів.

Завтра очікується приємний весняний день / Фото ua.depositphotos.com

У четвер, 4 березня, практично по всій країні очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ можливий на Київщині у вечірній час. На решті території - без опадів. Найтепліше буде на Івано-Франківщині - тут температура підвищиться до +16°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Читайте також Синоптик попередила українців про дощі та похолодання

У Києві - хмарно з проясненнями, ввечері можливий короткочасний дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +11°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +9°.

У Львові у четвер очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +12°.

У Луцьку - хмарність з проясненнями, вночі 0°, вдень +10°.

У Рівному в четвер очікується хмарна з проясненнями погода, вночі -1°, вдень +9°.

У Тернополі 4 березня вночі буде 0°, вдень +12°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +12°.

В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +16°.

У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +13°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, +3°...+12°.

У Житомирі у четвер - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +11°.

У Черкасах - мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +9°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +11°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +2°...+11°.

В Одесі 4 березня - мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +11°.

У Херсоні в четвер вночі +2°, вдень +10°, мінлива хмарність.

У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі +1°, вдень +9°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +9°.

У Сумах завтра мінлива хмарність, температура повітря 0°...+8°.

У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі + 2°, вдень +9°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +10°.

У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, +1°...+7°.

У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі +2°, вдень +9°.

У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі +2°, вдень +9°.

Прогноз погоди в Україні на 4 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 4 березня

4 березня, народні прикмети засновані на спостереженні за тваринами. Якщо зайчики починають копати норки, значить, ще випаде сніг, або бути хуртовини. А граки і галки на дорозі - до похмурої погоди.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: