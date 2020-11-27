Циклон принесе в Україну сильний вітер та дощ з переходом у мокрий сніг - синоптик

На заході та півночі цими вихідними буде найхолодніше.

В Україні очікується дощ з переходом у мокрий сніг / фото УНІАН

У суботу та неділю, 28-29 листопада, в Україну повернуться опади.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Циклон та атмосферні фронти вихідними зумовлять в західних, північних областях України дощ з переходом у мокрий сніг", - написала вона.

Опади торкнуться Харківщини, місцями центральних областей. У неділю зачеплять південь, окрім Запоріжжя. На іншій території - без істотних опадів.

На сході України ймовірний сильний вітер.

Температура повітря в Україні впродовж 28-29 листопада:

На заході та півночі буде найхолодніше, в денні години очікується +1°...+4°.

У центральній частині від +1°...+3° на Вінниччині до +4°...+6° у Черкаській, Полтавській областях, у Кропивницькому та районах і аж до +8° на Дніпропетровщині.

У східних областях передбачається +5°...+8°.

У південній частині очікується найтепліша погода: від +6°...+10° до +10°...+14° в Криму.

У Києві очікується дощ з переходом у мокрий сніг. Малокомфортність вологої погоди у столиці підсилюватиме низька температура: протягом дня максимально лише +1°...+4°.

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