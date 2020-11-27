Циклон принесе в Україну сильний вітер та дощ з переходом у мокрий сніг - синоптик
На заході та півночі цими вихідними буде найхолодніше.
У суботу та неділю, 28-29 листопада, в Україну повернуться опади.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
На вихідних в Україну повернеться снігова погода, температура вдень впаде до 0° (карта)
"Циклон та атмосферні фронти вихідними зумовлять в західних, північних областях України дощ з переходом у мокрий сніг", - написала вона.
Опади торкнуться Харківщини, місцями центральних областей. У неділю зачеплять південь, окрім Запоріжжя. На іншій території - без істотних опадів.
На сході України ймовірний сильний вітер.
Температура повітря в Україні впродовж 28-29 листопада:
- На заході та півночі буде найхолодніше, в денні години очікується +1°...+4°.
- У центральній частині від +1°...+3° на Вінниччині до +4°...+6° у Черкаській, Полтавській областях, у Кропивницькому та районах і аж до +8° на Дніпропетровщині.
- У східних областях передбачається +5°...+8°.
- У південній частині очікується найтепліша погода: від +6°...+10° до +10°...+14° в Криму.
У Києві очікується дощ з переходом у мокрий сніг. Малокомфортність вологої погоди у столиці підсилюватиме низька температура: протягом дня максимально лише +1°...+4°.
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