Циклон принесе в Україну сильний вітер та дощ з переходом у мокрий сніг - синоптик

13:15, 27 листопада 2020
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На заході та півночі цими вихідними буде найхолодніше.

В Україні очікується дощ з переходом у мокрий сніг / фото УНІАН
В Україні очікується дощ з переходом у мокрий сніг / фото УНІАН

У суботу та неділю, 28-29 листопада, в Україну повернуться опади.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

На вихідних в Україну повернеться снігова погода, температура вдень впаде до 0° (карта)

"Циклон та атмосферні фронти вихідними зумовлять в західних, північних областях України дощ з переходом у мокрий сніг", - написала вона.

Опади торкнуться Харківщини, місцями центральних областей. У неділю зачеплять південь, окрім Запоріжжя. На іншій території - без істотних опадів.

На сході України ймовірний сильний вітер.

Температура повітря в Україні впродовж 28-29 листопада:

  • На заході та півночі буде найхолодніше, в денні години очікується +1°...+4°.
  • У центральній частині від +1°...+3° на Вінниччині до +4°...+6° у Черкаській, Полтавській областях, у Кропивницькому та районах і аж до +8° на Дніпропетровщині.
  • У східних областях передбачається +5°...+8°.
  • У південній частині очікується найтепліша погода: від +6°...+10° до +10°...+14° в Криму.

У Києві очікується дощ з переходом у мокрий сніг. Малокомфортність вологої погоди у столиці підсилюватиме низька температура: протягом дня максимально лише +1°...+4°.

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Автор: Олена Пилипчак

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