Рекордна заметіль накрила Канаду: в країні випало понад 70 сантиметрів снігу (відео)
Під час бурі сніг падав з неймовірною швидкістю 5-10 см/год.
Лабрадор (Канада) знаходиться в епіцентрі снігової бурі, через яку у вівторок закрили все - від доріг і рейсів до провінційних урядових установ і шкіл.
Про це повідомляє The Weather Network.
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Рекордна заметіль закрила деякі частини Лабрадора, змусивши у вівторок закрити дороги, провінційні урядові установи та рейси, а також школи.
На даний момент випало 71,4 см снігу, побивши дводенний листопадовий рекорд в 70,6 см. також побитий місячний рекорд, коли у вівторок випало 43 см, перевищивши попередній рекорд в 40,6 см. з моменту початку ведення обліку в 1942 році це п'ятий раз в історії міста, коли був зафіксований сніговий покрив висотою більше 70 см.
Під час бурі сніг падав з неймовірною швидкістю 5-10 см/год. Хоча найсильніший снігопад вже закінчився, в деяких прибережних районах може випасти ще 5-10 см снігу. Ночами очікуються сильні вітри.
У всьому регіоні - перебої у подачі електроенергії.
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Для міста Сент-Джонс на канадському острові Ньюфаундленд через кілька днів після рекордної снігової бурі залишається в силі надзвичайний стан.
Прем'єр-міністр Ньюфаундленду Дуайт Болл запросив федеральну допомогу для надання допомоги в постраждалих районах. Мобілізовано 300 військовослужбовців. Деякі жителі все ще заблоковані в своїх будинках.
Снігопад у Сент-Джонсі виявився рекордним. Висота снігового покриву в міжнародному аеропорту досягла 76,2 см, в результаті чого був побитий Старий рекорд в 68,4 см, встановлений в квітні 1999 року.
Люди по всьому Ньюфаундленду в п'ятницю вранці виявили, що їхні машини були поховані під снігом, деякі автомобілі замело по даху. Багато жителів не змогли вибратися зі своїх будинків через величезну кількість снігу.
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