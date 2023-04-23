За словами місцевої влади, водопілля йде на спад.

Киян налякали інформацією напередодні, що через весняний паводок у столиці може підтопити деякі райони. Та станом на ранок 23 квітня рівень води в річці Дніпро впав.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 303 см - цей показник на 5 см нижчий, ніж учора.

"Весь тиждень водопілля йде на спад. Але ще утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано", — заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

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Паводок у Києві навесні 2023

22 квітня у Київській міській військовій адміністрації заявляли про подальше зниження рівня паводку на річці Дніпро у межах столиці. За кілька останніх днів він знизився на 50 см.

Пік весняного водопілля для столиці очікувався 22 квітня, та, на щастя, цього не сталося. Рівень паводку наразі не загрожує Києву.

Раніше УНІАН показував фото, як під водою опинилася частина міського парку "Наталка", а саме - ділянка Набережної від "Наталки" до Поштової площі.

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