У країні тривають заморозки, незважаючи на кінець квітня.

Заморозки в Україні продовжаться 28 та 29 квітня.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

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Вночі 28 квітня сильні заморозки у повітрі 0°...-5° - II рівень небезпечності, помаранчевий, у південно-східній частині заморозки на поверхні ґрунту 0°...-5° - I рівень небезпечності, жовтий.

Вночі 29 квітня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0°...-5° - I рівень небезпечності, жовтий.

У Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0°...-3° - II рівень небезпечності, помаранчевий.

Заморозки у травні

За прогнозами провідного синоптика Укргідрометцентру Романа Мурмила, в середу ще можливі заморозки, але вже наступного дня нічна температура перейде позначку в 0 градусів.

"Заморозки можливі до 28 числа включно, а 29 числа вони припиняться. Але говорити про те, що це будуть останні заморозки цієї весни, поки рано, оскільки і в травні велика їх ймовірність. Менше, але буває", - пояснив він.

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Автор: Олена Пилипчак