Сьогодні, 18 травня, у Карпатах знову падає сніг.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Вітер південний, південно-східний 3-4 м/с. Температура повітря 0°", - йдеться у повідомленні.

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Потепління в Україні

З 23 травня опади по всій країні мають припинитися, а з 25 травня в окремих регіонах може початися період справжнього літнього тепла.

"З 23 травня опади йдуть. 23-25 травня буде без опадів, вдень до +25°... +30° на півдні та сході, а на решті території +18°...+20°", - повідомила фахівець.

За оцінками Адаменко, ймовірність заморозків до кінця місяця вкрай мала-всього 1-3%.

"Тобто вони практично не ймовірні. Якщо не відбудеться якоїсь страшної аномалії. Але поки нічого такого не видно", - пояснила вона.

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Автор: Олена Пилипчак