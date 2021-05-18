Найтепліше буде на півдні і сході.

З 23 травня опади по всій країні мають припинитися, а з 25 травня в окремих регіонах може початися період справжнього літнього тепла.

Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко, передає OBOZREVATEL.

"З 23 травня опади йдуть. 23-25 травня буде без опадів, вдень до +25°... +30° на півдні та сході, а на решті території +18°...+20°", - повідомила фахівець.

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За оцінками Адаменко, ймовірність заморозків до кінця місяця вкрай мала-всього 1-3%.

"Тобто вони практично не ймовірні. Якщо не відбудеться якоїсь страшної аномалії. Але поки нічого такого не видно", - пояснила вона.

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Автор: Олена Пилипчак