Серія землетрусів у Японії, США та Венесуелі: сейсмологи відповіли, чи є між ними зв'язок

Наразі відомо щонайменше про 188 загиблих унаслідок катастрофи.

Серія потужних землетрусів, що сталася протягом лише восьми годин у США, Японії та Венесуелі, викликала хвилю припущень у соцмережах про можливий взаємозв'язок цих подій. Однак сейсмологи запевняють: попри збіг у часі, ці землетруси не пов'язані між собою, пише The Guardian.

Йдеться, що у середу землетрус магнітудою 5,6 стався в малонаселеному районі північної Каліфорнії. Через кілька годин біля північного узбережжя Японії було зафіксовано поштовхи магнітудою 7,2. Майже одночасно Венесуелу сколихнули два потужні землетруси, які спричинили масштабну трагедію з великою кількістю жертв.

Саме близькість цих подій у часі породила численні припущення про їхній взаємозв'язок. Проте експерти зазначають, що це лише випадковий збіг, йдеться у статті.

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Чому землетруси не пов'язані між собою

За словами заступника координатора програми з оцінки сейсмічної небезпеки Геологічної служби США (USGS) Вільяма Барнгарта, усі три землетруси сталися поблизу добре відомих меж тектонічних плит, які характеризуються високою сейсмічною активністю. Однак це не означає, що один із них спричинив інші.

"Землетруси відбуваються щодня по всьому світу. Більшість із них стається далеко від населених пунктів... Просто стався доволі незвичний збіг, коли кілька сильних землетрусів сталися в місцях, де їх відчули люди", – пояснив Барнгарт.

Фахівець зазначив, що потужні землетруси іноді дійсно можуть спровокувати інші поштовхи, однак це трапляється переважно на невеликих відстанях.

Такої ж думки дотримується ад'юнкт-професор кафедри цивільної та екологічної інженерії Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) Мартін Гадсон. За його словами, випадків, коли землетруси, розділені тисячами кілометрів, були б пов'язані між собою, сучасна сейсмологія не знає.

"Якщо проаналізувати землетруси за останні сто років, ми не побачимо прикладів, коли настільки віддалені один від одного поштовхи були взаємопов'язані", – наголосив він.

Чому поштовхи у Венесуелі могли бути взаємопов'язаними

Водночас ситуація у Венесуелі інша. На думку експертів, землетрус магнітудою 7,1 міг спровокувати наступний поштовх магнітудою 7,5, оскільки вони сталися поруч один з одним.

"Іноді розлом уже перебуває на межі активізації, і тоді сусідній землетрус може стати тим поштовхом, який запускає новий", – пояснив Гадсон.

За словами вчених, щороку у світі відбуваються десятки землетрусів магнітудою понад 7, тому самі по собі такі події не є рідкістю.

"Трагічний збіг полягав у тому, що землетрус у Венесуелі стався в густонаселеному районі", – додав Гадсон.

Наразі відомо щонайменше про 188 загиблих унаслідок цієї катастрофи.

Землетрус у Венесуелі - подробиці

Нагадаємо, у Венесуелі вдень 24 червня сталося два потужні землетруси - спочатку було зафіксовано поштовх магнітудою 7,2 приблизно за 160 кілометрів на захід від Каракаса, а менш ніж за хвилину стався другий землетрус магнітудою 7,5. Найбільші руйнування зафіксовано в столиці - у кількох районах Каракаса обвалилися житлові будинки. За словами очевидців, землетрус супроводжувався сильним гуркотом, жителі у паніці покидали будинки та офіси. Через пошкодження було закрито найбільший аеропорт країни в Майкетії.

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