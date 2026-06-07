Грецький острів здригнувся двічі за десять хвилин, і Афіни відчули це на собі

Влада відзвітувала, що веде моніторинг сейсмічної активності.

У неділю близько полудня острів Евія в Греції сколихнула серія землетрусів. Пошкоджено будівлі та дороги, однак постраждалих немає, повідомляє Ekathimerini.

За опублікованими даними, перший поштовх зафіксували о 12:58 – магнітуда 4,8, глибина вогнища близько п'яти кілометрів. Такі мілководні землетруси відчуваються гостріше, ніж глибинні.

Менш ніж за десять хвилин земля здригнулася вдруге – і сильніше. Магнітуда 5,2, епіцентр за два кілометри на схід-південний схід від Прокопі, та сама глибина.

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Тряска докотилася до Афін і передмість – мешканці столиці теж відчули, як ходить підлога.

Найбільше постраждали два райони: Прокопі на півночі Евії та Дафнус у центрі острова. Там частково зруйновано будинки, а зсуви перекрили частину дорожньої мережі.

Влада відзвітувала, що веде моніторинг сейсмічної активності та оцінює масштаби руйнувань.

Погодні катастрофи

Раніше УНІАН писав, що Всесвітня метеорологічна організація – попередила світ про наближення явища Ель-Ніньо, яке з імовірністю 90% сформується вже найближчими місяцями. Генеральний секретар ООН назвав це "невідкладним кліматичним попередженням" і закликав країни готуватися заздалегідь.

Явище виникає приблизно раз на сім років через аномальне потепління поверхні Тихого океану та тягне за собою глобальні зміни вітрів і тиску. Наслідки – різні для різних регіонів: одних чекають посухи та лісові пожежі, інших – повені й урагани.

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