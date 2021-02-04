Зимова погода повертається: в Україні вдарить мороз до -15°, у двох областях піде сніг (карта)

16:30, 4 лютого 2021
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Найхолодніше буде в Черкасах.

Завтра в Україну знову повернеться зимова погода / фото УНІАН, Гіманов Олександр
Завтра в Україну знову повернеться зимова погода / фото УНІАН, Гіманов Олександр

У п'ятницю, 5 лютого, опади відступлять. Снігом припорошить тільки Чернівецьку та Івано-Франківську області. У всіх інших областях час від часу буде показуватися сонце. Температура вночі впаде до -15°, вдень на півдні підніметься до +3°. На всій решті території України мороз протримається і у денний час.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Синоптик пообіцяла українцям похолодання і розповіла, де завтра чекати на дощі та ожеледицю

  • У Києві буде хмарно, температура повітря вночі -12°, вдень -5°.
  • У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -11°, вдень -7°.
  • У Львові в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, вночі -7°, вдень -1°.
  • У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -2°.
  • У Рівному в п'ятницю буде мінлива хмарність, вночі -9°, вдень -4°.
  • У Тернополі 5 лютого вночі буде -7°, вдень -1°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень 0°.
  • В Івано-Франківську завтра сніг, вночі -4°, вдень +2°.
  • У Чернівцях у п'ятницю снігопад, вночі -4°, вдень + 2°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -10°...-1°.
  • У Житомирі в п'ятницю хмарно з проясненнями, температура вночі -9°, вдень -4°.
  • У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -15°, вдень -4°.
  • У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -9°, вдень -3°.
  • У Полтаві завтра хмарно, температура повітря -9°...-5°.
  • В Одесі 5 лютого мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +2°.
  • У Херсоні в п'ятницю вночі -3°, вдень +3°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +2°.
  • У Запоріжжі - малохмарно, температура вночі -7°, вдень -1°.
  • У Сумах завтра хмарно, температура повітря -13°...-7°.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -10°, вдень -3°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -8°, вдень -2°.
  • У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, -4°...+2°.
  • У Краматорську - похмуро, температура вночі -8°, вдень +4°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі -8°, вдень + 5°.
Прогноз погоди в Україні на 5 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 5 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 5 лютого

5 лютого - в цей день птахи сидять на снігу - до відлиги.

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Автор: Олена Пилипчак

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