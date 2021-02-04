Зимова погода повертається: в Україні вдарить мороз до -15°, у двох областях піде сніг (карта)
Найхолодніше буде в Черкасах.
У п'ятницю, 5 лютого, опади відступлять. Снігом припорошить тільки Чернівецьку та Івано-Франківську області. У всіх інших областях час від часу буде показуватися сонце. Температура вночі впаде до -15°, вдень на півдні підніметься до +3°. На всій решті території України мороз протримається і у денний час.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Синоптик пообіцяла українцям похолодання і розповіла, де завтра чекати на дощі та ожеледицю
- У Києві буде хмарно, температура повітря вночі -12°, вдень -5°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -11°, вдень -7°.
- У Львові в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, вночі -7°, вдень -1°.
- У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -2°.
- У Рівному в п'ятницю буде мінлива хмарність, вночі -9°, вдень -4°.
- У Тернополі 5 лютого вночі буде -7°, вдень -1°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень 0°.
- В Івано-Франківську завтра сніг, вночі -4°, вдень +2°.
- У Чернівцях у п'ятницю снігопад, вночі -4°, вдень + 2°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -10°...-1°.
- У Житомирі в п'ятницю хмарно з проясненнями, температура вночі -9°, вдень -4°.
- У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -15°, вдень -4°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -9°, вдень -3°.
- У Полтаві завтра хмарно, температура повітря -9°...-5°.
- В Одесі 5 лютого мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +2°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі -3°, вдень +3°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +2°.
- У Запоріжжі - малохмарно, температура вночі -7°, вдень -1°.
- У Сумах завтра хмарно, температура повітря -13°...-7°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -10°, вдень -3°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -8°, вдень -2°.
- У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, -4°...+2°.
- У Краматорську - похмуро, температура вночі -8°, вдень +4°.
- У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі -8°, вдень + 5°.
Народні прикмети 5 лютого
5 лютого - в цей день птахи сидять на снігу - до відлиги.
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- Вінниця+5°... -6°
- Дніпро+6°... -4°
- Донецьк+9°... +2°
- Житомир+6°... -7°
- Запоріжжя+8°... -2°
- Івано-Франківськ+12°... -3°
- Київ+4°... -8°
- Кропивницький+3°... -5°
- Луганськ+10°... +5°
- Луцьк+5°... -7°
- Львів+7°... -4°
- Миколаїв+7°... -2°
- Одеса+8°... -1°
- Полтава+3°... -7°
- Рівне+6°... -8°
- Сімферополь+12°... 0°
- Суми+2°... -9°
- Тернопіль+7°... -4°
- Харків+5°... -5°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницький+7°... -5°
- Черкаси+3°... -8°
- Чернігів+3°... -9°
- Чернівці+13°... -2°
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