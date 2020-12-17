Завтра в Україні очікується сильний туман

Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності.

Завтра в Україні - туман / фото УНІАН

Завтра вночі та вранці, 18 грудня, в західних, північних та центральних областях - туман, видимість 200-500 метрів.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності.

У Києві та Київській області так само: ввечері 17 грудня, вночі та вранці 18 грудня туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Україні на 17 грудня від Наталки Діденко

Високий атмосферний тиск охопив більшість країн Європи. Тому завтра, 18 грудня, опадів на континенті буде мало.

"Лише над Великою Британією, на скандинавському узбережжі, поблизу Балтії та над Середземномор'ям очікуються вологі осередки. П'ятниця в Україні також буде без опадів. Періодичні тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів", - повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря впродовж доби передбачається в межах від -2° до +3°. У південній частині та на заході України буде тепліше, +2°...+6°.

Найсвіжішою очікується погода на північному сході - Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині. Максимальна температура повітря не перевищить 0°...-3°.

У Києві 18 грудня опади малоймовірні. Вітер південного напрямку, слабкий. Температура повітря найближчої ночі близько нуля, завтра вдень +1°...+3°.

На День святого Миколая погода в Україні суттєво не зміниться. 22-23 грудня очікується короткочасне похолодання. А в другій половині наступного тижня стане більше опадів.