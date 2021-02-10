У Магадані ураганний вітер зносить дахи: люди тримаються за стовпи, щоб не полетіти (фото, відео)
У місті оголошено локальний режим НС.
У Магадані (Росія) встановилися непрості погодні умови. Вітер досягає 33 м/с.
Про це повідомляється на сайті мерії Магадана.
Найближчими днями на Україну налетять хуртовини: очікуються сильні снігопади та 20-градусні морози
"Реєструються повідомлення про обвалення слабоукріплених конструкцій. Пошкоджено покрівлі 46 будинків. Це будинки різних рівнів власності: ті, що перебувають у віданні мешканців, адміністративні будівлі, банки, школи, дитячі садки", - йдеться в повідомленні.
Влада міста закликає жителів дотримуватися обережності, заховати автомобілі в гаражі або припаркувати їх подалі від рекламних щитів і дерев, а дітей, по можливості, не відпускати з дому.
Користувачі соціальних мереж публікують фото і відео наслідків циклону. Так, на відео видно, як вітер зриває дахи будинків, розносить сміття і буквально заважає пішоходам, змушуючи їх триматися за стовпи і паркани. На деякі автомобілі впали залишки знесених дахів.
Негода в Україні: коли закінчиться снігопад
В Україну прийшов черговий циклон, який приніс з собою сніг і дощі.
Синоптик Наталка Діденко зазначила, що західна частина України "отримала перепочинок" від циклону. Він ще досипає сніг у Києві і йде далі, на схід. Скоро сніг припиниться і в столиці.
Температура повітря в Україні на ранок від +9° на Закарпатті, +12°в Криму, до -6°...-8 ° на півночі.
"На супутниковому фото видно, що збирається до нас в гості черговий циклон з Балкан - завтра вже прийде! З неділі, схоже, циклони вгамуються, але посиляться істотно морози", - написала вона.
Це означає, що опади в Україні припиняться вже наступного тижня.
- Вінниця-1°... -6°
- Дніпро+3°... -3°
- Донецьк+5°... 0°
- Житомир-4°... -8°
- Запоріжжя+4°... -2°
- Івано-Франківськ0°... -3°
- Київ-4°... -11°
- Кропивницький+4°... -5°
- Луганськ+3°... +2°
- Луцьк-3°... -6°
- Львів-1°... -5°
- Миколаїв+9°... -1°
- Одеса+9°... +2°
- Полтава+1°... -8°
- Рівне-4°... -8°
- Сімферополь+12°... +6°
- Суми-4°... -9°
- Тернопіль-2°... -5°
- Харків0°... -2°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницький-2°... -5°
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- Чернівці+1°... -2°