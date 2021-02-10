У Магадані ураганний вітер зносить дахи: люди тримаються за стовпи, щоб не полетіти (фото, відео)

У місті оголошено локальний режим НС.

Негода в Магадані зруйнувала кілька дахів / Фото magadan.49gov.ru

У Магадані (Росія) встановилися непрості погодні умови. Вітер досягає 33 м/с.

Про це повідомляється на сайті мерії Магадана.

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"Реєструються повідомлення про обвалення слабоукріплених конструкцій. Пошкоджено покрівлі 46 будинків. Це будинки різних рівнів власності: ті, що перебувають у віданні мешканців, адміністративні будівлі, банки, школи, дитячі садки", - йдеться в повідомленні.

Влада міста закликає жителів дотримуватися обережності, заховати автомобілі в гаражі або припаркувати їх подалі від рекламних щитів і дерев, а дітей, по можливості, не відпускати з дому.

Користувачі соціальних мереж публікують фото і відео наслідків циклону. Так, на відео видно, як вітер зриває дахи будинків, розносить сміття і буквально заважає пішоходам, змушуючи їх триматися за стовпи і паркани. На деякі автомобілі впали залишки знесених дахів.

Негода в Україні: коли закінчиться снігопад

В Україну прийшов черговий циклон, який приніс з собою сніг і дощі.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що західна частина України "отримала перепочинок" від циклону. Він ще досипає сніг у Києві і йде далі, на схід. Скоро сніг припиниться і в столиці.

Температура повітря в Україні на ранок від +9° на Закарпатті, +12°в Криму, до -6°...-8 ° на півночі.

"На супутниковому фото видно, що збирається до нас в гості черговий циклон з Балкан - завтра вже прийде! З неділі, схоже, циклони вгамуються, але посиляться істотно морози", - написала вона.

Це означає, що опади в Україні припиняться вже наступного тижня.