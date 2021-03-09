Синоптик розповіла, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління

12:24, 9 березня 2021
282

Весняне тепло прийде в Україну разом з опадами.

Вже в кінці тижня українців потішить весняне тепло / Фото ua.depositphotos.com
Вже в кінці тижня українців потішить весняне тепло / Фото ua.depositphotos.com

У середу, 10 березня, значна частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому суттєві опади не очікуються.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Синоптик розповів, чи чекати на прихід справжньої весни в Україну найближчим часом

Вітер буде з північного сходу, помірний.

Найближча ніч - холодна, -5°...-10°, на північному сході та півночі місцями -10°...-15°.

Завтра вдень передбачається від -3° до +3°, на Закарпатті до +6°.

У Києві 10-го березня буде сухо та холодно, вночі -5°...-8°, вдень 0°...-2°.

Синоптик запевняє, що потепління, разом з опадами, прийде в Україну в кінці тижня.

Прогноз погоди на тиждень: дані Погоди УНІАН

Цього тижня в Україні очікується прохолодна весняна погода з температурою +2°...+4° с поступовим потеплінням, яке досягне свого піку в неділю. Так, температура в західних регіонах підвищиться до +12°. Починаючи з п'ятниці Україну періодично заливатимуть дощі, місцями очікуються снігопади.

  • У вівторок, 9 березня, практично на всій території України, крім південних і західних областей, очікуються негативні значення температури. Сніг пройде тільки на Тернопільщині, в інших областях - без опадів.
  • У середу в центральних областях трохи потеплішає: температура підвищиться до +2°. У західних областях опади у вигляді снігу поширяться на Хмельницький, Вінницю, Івано-Франківськ, Чернівці і дійдуть до Житомира.
  • У четвер опади припиняться і денного "плюса" стане набагато більше: негативні значення температури вдень залишаться тільки на півночі. Найтепліше буде в Одесі та Миколаєві: тут температура підвищиться до +4°.
  • У п'ятницю всю країну, крім східних областей, накриють дощі і сніг. В середньому по країні температура практично не зміниться, тільки на заході традиційно потеплішає до +8°.
  • На вихідних, 13 і 14 березня, в Україні потеплішає до +12°. У суботу опади накриють південні області, а в неділю - західні. На решті території періодично буде виглядати сонце.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: прогнозсиноптиктеплопотепліннявеснапрогноз погодипогода в Одесіпогода у Львовівесна в Україніпотепління в Україніпогода у Києві
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+4°
Погода Стерлінг - невелика хмарність
55 %
763 мм
4.5 м/с
0 %
Стрічка новин
Ми використовуємо cookies
Погоджуюся