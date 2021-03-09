Синоптик розповіла, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління

Весняне тепло прийде в Україну разом з опадами.

Вже в кінці тижня українців потішить весняне тепло / Фото ua.depositphotos.com

У середу, 10 березня, значна частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому суттєві опади не очікуються.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також Синоптик розповів, чи чекати на прихід справжньої весни в Україну найближчим часом

Вітер буде з північного сходу, помірний.

Найближча ніч - холодна, -5°...-10°, на північному сході та півночі місцями -10°...-15°.

Завтра вдень передбачається від -3° до +3°, на Закарпатті до +6°.

У Києві 10-го березня буде сухо та холодно, вночі -5°...-8°, вдень 0°...-2°.

Синоптик запевняє, що потепління, разом з опадами, прийде в Україну в кінці тижня.

Прогноз погоди на тиждень: дані Погоди УНІАН

Цього тижня в Україні очікується прохолодна весняна погода з температурою +2°...+4° с поступовим потеплінням, яке досягне свого піку в неділю. Так, температура в західних регіонах підвищиться до +12°. Починаючи з п'ятниці Україну періодично заливатимуть дощі, місцями очікуються снігопади.