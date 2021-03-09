Синоптик розповіла, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління
Весняне тепло прийде в Україну разом з опадами.
У середу, 10 березня, значна частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому суттєві опади не очікуються.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Синоптик розповів, чи чекати на прихід справжньої весни в Україну найближчим часом
Вітер буде з північного сходу, помірний.
Найближча ніч - холодна, -5°...-10°, на північному сході та півночі місцями -10°...-15°.
Завтра вдень передбачається від -3° до +3°, на Закарпатті до +6°.
У Києві 10-го березня буде сухо та холодно, вночі -5°...-8°, вдень 0°...-2°.
Синоптик запевняє, що потепління, разом з опадами, прийде в Україну в кінці тижня.
Прогноз погоди на тиждень: дані Погоди УНІАН
Цього тижня в Україні очікується прохолодна весняна погода з температурою +2°...+4° с поступовим потеплінням, яке досягне свого піку в неділю. Так, температура в західних регіонах підвищиться до +12°. Починаючи з п'ятниці Україну періодично заливатимуть дощі, місцями очікуються снігопади.
- У вівторок, 9 березня, практично на всій території України, крім південних і західних областей, очікуються негативні значення температури. Сніг пройде тільки на Тернопільщині, в інших областях - без опадів.
- У середу в центральних областях трохи потеплішає: температура підвищиться до +2°. У західних областях опади у вигляді снігу поширяться на Хмельницький, Вінницю, Івано-Франківськ, Чернівці і дійдуть до Житомира.
- У четвер опади припиняться і денного "плюса" стане набагато більше: негативні значення температури вдень залишаться тільки на півночі. Найтепліше буде в Одесі та Миколаєві: тут температура підвищиться до +4°.
- У п'ятницю всю країну, крім східних областей, накриють дощі і сніг. В середньому по країні температура практично не зміниться, тільки на заході традиційно потеплішає до +8°.
- На вихідних, 13 і 14 березня, в Україні потеплішає до +12°. У суботу опади накриють південні області, а в неділю - західні. На решті території періодично буде виглядати сонце.
- Вінниця-1°... -7°
- Дніпро0°... -8°
- Донецьк+1°... -9°
- Житомир0°... -8°
- Запоріжжя0°... -8°
- Івано-Франківськ+3°... -4°
- Київ-1°... -8°
- Кропивницький-1°... -8°
- Луганськ+2°... -8°
- Луцьк0°... -6°
- Львів+1°... -7°
- Миколаїв+3°... -6°
- Одеса+5°... -2°
- Полтава-2°... -8°
- Рівне-2°... -7°
- Сімферополь+3°... -6°
- Суми-3°... -10°
- Тернопіль0°... -5°
- Харків-2°... -9°
- Херсон+3°... -6°
- Хмельницький-1°... -6°
- Черкаси-1°... -8°
- Чернігів-1°... -10°
- Чернівці+2°... -4°