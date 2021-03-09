Зима не поспішає відступати: цього тижня в Україні буде холодно, місцями піде сніг (карта)
У п'ятницю опади накриють практично всю країну.
Цього тижня в Україні очікується прохолодна весняна погода з температурою +2°...+4° с поступовим потеплінням, яке досягне свого піку в неділю. Так, температура в західних регіонах підвищиться до +12°. Починаючи з п'ятниці Україну періодично заливатимуть дощі, місцями очікуються снігопади.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Сьогодні в Україну повернуться морози, одну з областей накриє снігопад (карта)
У вівторок, 9 березня, практично на всій території України, крім південних і західних областей, очікуються негативні значення температури. Сніг пройде тільки на Тернопільщині, в інших областях - без опадів.
У середу в центральних областях трохи потеплішає: температура підвищиться до +2°. У західних областях опади у вигляді снігу поширяться на Хмельницький, Вінницю, Івано-Франківськ, Чернівці і дійдуть до Житомира.
У четвер опади припиняться і денного "плюса" стане набагато більше: негативні значення температури вдень залишаться тільки на півночі. Найтепліше буде в Одесі та Миколаєві: тут температура підвищиться до +4°.
У п'ятницю всю країну, крім східних областей, накриють дощі і сніг. В середньому по країні температура практично не зміниться, тільки на заході традиційно потеплішає до +8°.
На вихідних, 13 і 14 березня, в Україні потеплішає до +12°. У суботу опади накриють південні області, а в неділю - західні. На решті території періодично буде виглядати сонце.
Народний прогноз
9 березня, якщо ріжки у місяці здаються гострими, значить, буде сильний вітер.
10 березня мають прилетіти граки. Якщо вони прилетіли, то через місяць розтане сніг. Якщо домашні тварини чхають, значить, буде потепління.
11 березня кури риють сніг до потепління, а скрип дверей і петель - до похмурої погоди.
12 березня, якщо горобці копошаться у власному пір'ї, значить, бути потеплінню. Особливо добре, якщо вони це роблять під дахом будинку.
13 березня зазвичай настає потепління, і всі прикмети прихильні до нього. Наприклад, якщо собака довго відмовлялася від їжі або була млявою, а тепер ожила, значить, вона відчуває тепло.
14 березня - якщо прилітають граки, значить, літо буде мокрим і сирим.
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