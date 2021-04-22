Зараз йде активний процес вегетації.

Через холодну весну квіти у "Долині нарцисів" на Закарпатті ще не розцвіли.

Про це повідомили співробітники Карпатського біосферного заповідника на сторінці у Facebook.

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"Вегетація йде нормально, але цвітіння доведеться ще почекати. Цьогорічна весна не тішить теплом і сонечком, тож дикі нарциси очікують на більш сприятливі умови. Появу перших квітів ми очікуємо не раніше як в останніх числах квітня або на початку травня", - йдеться у повідомленні.

Поки що заповідник готується до прийому гостей: йдуть ремонтні роботи на оглядових майданчиках та містках.

Довідка УНІАН. "Долина нарцисів" - заповідний масив, що розташований в урочищі Кіреші, за 4 км на схід від міста Хуст Закарпатської області. З 1992 року - у складі Карпатського біосферного заповідника, що входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.

Цвітіння ефемероїдів під Львовом

В лісах Яворівського національного природного парку на Львівщині розквітли весняні квіти.

"Запрошуємо на масове цвітіння ефемероїдів! В лісах Яворівського НПП барвистий килим створюють анемона дібровна з жовтецевою, ряст порожнистий з зубницею залозистою, медунка темна з рівноплідником рутвицелистим, первоцвіт високий з пшінкою весняною", - йдеться у повідомленні Яворівського національного природного парку.

Співробітники парку наголошують, що треба поспішити, щоб насолодитися красою квітів, бо цвітіння ефемероїдів швидкоплинне.

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Автор: Олена Пилипчак