Ці весняні квіти дуже швидко відцвітають, тому треба встигнути насолодитися їх красою.

В лісах Яворівського національного природного парку на Львівщині розквітли весняні квіти.

Про це повідомляється на сторінці природного парку у Facebook.

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"Запрошуємо на масове цвітіння ефемероїдів! В лісах Яворівського НПП барвистий килим створюють анемона дібровна з жовтецевою, ряст порожнистий з зубницею залозистою, медунка темна з рівноплідником рутвицелистим, первоцвіт високий з пшінкою весняною", - йдеться у повідомленні.

Співробітники парку наголошують, що треба поспішити, щоб насолодитися красою квітів, бо цвітіння ефемероїдів швидкоплинне.

Довідка УНІАН. Ефемероїди - багаторічні трав'янисті рослини, з коротким весняним циклом розвитку і літнім періодом спокою. Надземні частини цих рослин живуть лише протягом кількох тижнів, а решту року перебувають у стані спокою у вигляді бульб, цибулин чи кореневищ. Наприклад, до них відносяться проліски.

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Автор: Олена Пилипчак