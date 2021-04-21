В лісах Яворівського національного природного парку на Львівщині розквітли весняні квіти.
Про це повідомляється на сторінці природного парку у Facebook.
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"Запрошуємо на масове цвітіння ефемероїдів! В лісах Яворівського НПП барвистий килим створюють анемона дібровна з жовтецевою, ряст порожнистий з зубницею залозистою, медунка темна з рівноплідником рутвицелистим, первоцвіт високий з пшінкою весняною", - йдеться у повідомленні.
Співробітники парку наголошують, що треба поспішити, щоб насолодитися красою квітів, бо цвітіння ефемероїдів швидкоплинне.
Довідка УНІАН. Ефемероїди - багаторічні трав'янисті рослини, з коротким весняним циклом розвитку і літнім періодом спокою. Надземні частини цих рослин живуть лише протягом кількох тижнів, а решту року перебувають у стані спокою у вигляді бульб, цибулин чи кореневищ. Наприклад, до них відносяться проліски.
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