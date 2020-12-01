У мережі показали обмерзлу трасу "Одеса-Рені" (фото, відео)

17:36, 1 грудня 2020
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Дорога дуже слизька, водіїв просять бути обережними.

Ожеледь на одеській трасі / фото usionline
Ожеледь на одеській трасі / фото usionline

На дорозі "Одеса-Рені" утворилася крижана кірка, через що на трасі почастішали ДТП.

Завтра майже всю Україну накриє снігова погода, але в деяких областях пройдуть дощі (карта)Як повідомляє Українська служба інформації, вночі температура повітря опустилася до - 2 градусів.

"Замело снігом і почалося обмерзання в основному на півдні області, але не тільки: постраждали Кілійський, Біляївський, Ізмаїльський і Білгород-Дністровський райони. У крижаному полоні опинилася траса "Одеса-Рені"... Дорога стала дуже слизькою", - наголошується в повідомленні

За прогнозами синоптиків, найближчими днями в Одеській області йтиме сніг, вночі температура опуститься значно нижче нуля.

Ожеледь на одеській трасі / фото usionline
Ожеледь на одеській трасі / фото usionline

Також метеорологи попереджають про ожеледицю і закликають бути уважними та обережними на дорозі.

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Автор: УНІАН

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Теги: Одесаожеледицяновини Одеси
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