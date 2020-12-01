У мережі показали обмерзлу трасу "Одеса-Рені" (фото, відео)
Дорога дуже слизька, водіїв просять бути обережними.
На дорозі "Одеса-Рені" утворилася крижана кірка, через що на трасі почастішали ДТП.
Завтра майже всю Україну накриє снігова погода, але в деяких областях пройдуть дощі (карта)Як повідомляє Українська служба інформації, вночі температура повітря опустилася до - 2 градусів.
"Замело снігом і почалося обмерзання в основному на півдні області, але не тільки: постраждали Кілійський, Біляївський, Ізмаїльський і Білгород-Дністровський райони. У крижаному полоні опинилася траса "Одеса-Рені"... Дорога стала дуже слизькою", - наголошується в повідомленні
За прогнозами синоптиків, найближчими днями в Одеській області йтиме сніг, вночі температура опуститься значно нижче нуля.
Також метеорологи попереджають про ожеледицю і закликають бути уважними та обережними на дорозі.
Вас також можуть зацікавити інші новини про погоду:
У Конотопі випало 15 сантиметрів снігу (фото)
Зимова казка: до першого дня зими Львівщину засипало снігом (фоторепортаж)
Синоптик детально розповів про погоду в грудні
Заметіль у перший день зими: трасу "Київ-Одеса" засипало снігом (відео)
- Вінниця0°... -3°
- Дніпро+3°... -1°
- Донецьк+1°... -3°
- Житомир0°... -2°
- Запоріжжя+3°... 0°
- Івано-Франківськ0°... -6°
- Київ+1°... -1°
- Кропивницький+2°... -1°
- Луганськ-1°... -5°
- Луцьк0°... -4°
- Львів0°... -8°
- Миколаїв+5°... +2°
- Одеса+3°... +1°
- Полтава+2°... -3°
- Рівне-1°... -5°
- Сімферополь+6°... +1°
- Суми+1°... -3°
- Тернопіль-1°... -5°
- Харків0°... -4°
- Херсон+6°... +3°
- Хмельницький-1°... -4°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+1°... -2°
- Чернівці0°... -4°