В Трускавці вже справжня зима, однак до кінця тижня синоптики прогнозують потепління.

Львівську область напередодні 1 грудня гарненько припорошило снігом, і тому в перший день зими тут можна спостерігати справжню зимову казку.

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Ось так сьогодні, наприклад, було в місті-курорті Трускавці. Снігом місто присипало ще вчора, вже сьогодні тут утворився щільний сніговий покрив, а сонячна погода тільки додавала казкової атмосфери.

Наразі на Львівщині стовпчики термометра показують невеличкий мінус, але вже з завтрашнього дня тут очікується потепління без опадів. До кінця тижня синоптики обіцяють підняння температури до +8 градусів за Цельсієм.

Якою буде зима в Україні

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Автор: Марина Григоренко