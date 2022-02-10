Сьогодні у горах можливі лавини.

На сьогодні, 10 лютого, у Карпатах оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про можливість сходження лавин.

Зокрема, за даними Відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру, значна сніголавинна небезпека третього рівня утримається 10 лютого на високогір’ї Закарпатської області та у горах Львівської області.

Також помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) утримається 10 лютого у горах Івано-Франківської області.

️Як повідомляється, можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Туристам радять утриматись від походів на високогір'я.

Нагадаємо, раніше у Карпатах сніговою лавиною накрило 5 туристів. Сталося це поблизу полонини Боржава. Відкопатися люди змогли самі. Через травму одного довелось евакуйовувати рятувальникам.

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