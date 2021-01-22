У Києві оголосили І рівень небезпечності: очікується погіршення погоди

Сьогодні у столиці прогнозується туман, видимість складе 200-500 метрів.

У Києві очікується ускладнення погодних умов через туман / фото УНІАН

У Києві через погіршення погодних умов оголосили попередження.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

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"Вранці 22 січня в столиці туман, видимість 200-500м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах.

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