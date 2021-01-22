У Києві оголосили І рівень небезпечності: очікується погіршення погоди
Сьогодні у столиці прогнозується туман, видимість складе 200-500 метрів.
У Києві через погіршення погодних умов оголосили попередження.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
В Україну йдуть сильні снігопади та дощі - синоптик
"Вранці 22 січня в столиці туман, видимість 200-500м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+3°... -3°
- Дніпро+5°... 0°
- Донецьк+5°... 0°
- Житомир+5°... -2°
- Запоріжжя+4°... +1°
- Івано-Франківськ+9°... +1°
- Київ+5°... -3°
- Кропивницький+4°... -1°
- Луганськ+4°... +1°
- Луцьк+8°... +2°
- Львів+9°... +3°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +1°
- Полтава+3°... 0°
- Рівне+7°... +3°
- Сімферополь+9°... +5°
- Суми+2°... -2°
- Тернопіль+6°... 0°
- Харків+3°... +1°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницький+4°... -2°
- Черкаси+4°... -2°
- Чернігів+2°... -3°
- Чернівці+9°... 0°
-3°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:-3 °
Мін./mакс. температура:-3° / +7°
Вологість:52 %
Тиск:746 мм
Вітер: 7.0 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:23
Захід17:19
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин