У столиці зареєстрували черговий погодний рекорд.

У Києві 3 листопада встановлено рекорд з добової кількості опадів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Так, за даними спостережень метеостанції, у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів - 17 мм, що на 1,3 мм більше, ніж попередній рекорд 1995 року, коли випало 15,7 мм опадів.

Як повідомляв Погода УНІАН, сьогодні, 4 листопада, у Києві буде похмуро і покапає дощ.

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Вдень температура в столиці підвищиться лише до +10°. Очікується похмура погода, небо буде затягнуте хмарами. До обіду буде накрапувати невеликий дощ, потім опади почнуть припинятися.

Вітер ослабне, проте буде нестабільним і кілька разів за день змінить свій напрямок, 1,4 - 2,4 м/с. Атмосферний тиск стабільний, але знижений, 748 міліметрів ртутного стовпа.

Рекорди жовтня у столиці

Жовтень-2022 у Києві став одним з найтепліших з 1881 року. За даними синоптиків, середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +10,6°С, що вище за кліматичну норму на 2,0°С. Це забезпечило йому 13 позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року.

Також цьогорічний жовтень порадував киян бабиним літом, яке тривало, починаючи з 6 числа, чотири дні.

Найтеплішим днем було 18 жовтня, коли максимальна температура досягла + 22,1°С, а найхолоднішим - 21 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 0,5°С.

Протягом місяці у Києві випало 44 мм опадів, що становить 96% кліматичної норми.

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