До Київа завітало бабине літо.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними кліматологів, з 6 жовтня у столиці встановився антициклонічний характер погоди, який за прогнозами синоптиків, триватиме в наступні дні.
Як повідомліється, середньодобова температура повітря у четвер перевищила +11,5°С. Бабине літо триватиме до переходу цього показника через +11,5°С у бік зниження.
Бабине літо в Україні: прогнози синоптиків
В Україну завітало бабине літо. Дощі покинули територію нашої країни, а температура підіймається вище +20 градусів.
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, бабине літо в Україні триватиме тиждень: з 5 по 12 жовтня.
За прогнозами народного синоптика Стаса Щедріна, бабине літо в Україні може тривати до кінця другої декади жовтня.