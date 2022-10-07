Бабине літо у столиці триватиме доки середньодобова температура не опуститься нижче +11,5°.

До Київа завітало бабине літо.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними кліматологів, з 6 жовтня у столиці встановився антициклонічний характер погоди, який за прогнозами синоптиків, триватиме в наступні дні.

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Як повідомліється, середньодобова температура повітря у четвер перевищила +11,5°С. Бабине літо триватиме до переходу цього показника через +11,5°С у бік зниження.

Бабине літо в Україні: прогнози синоптиків

В Україну завітало бабине літо. Дощі покинули територію нашої країни, а температура підіймається вище +20 градусів.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, бабине літо в Україні триватиме тиждень: з 5 по 12 жовтня.

За прогнозами народного синоптика Стаса Щедріна, бабине літо в Україні може тривати до кінця другої декади жовтня.

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