Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у річках на Закарпатті
Негативних наслідків для населення не передбачається.
З 30 грудня по 1 січня на річках Закарпаття очікується підвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 метри над поточними рівнями, без негативних наслідків.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Синоптик розповів, якою буде погода цієї зими в Україні
"В нижній течії Боржави можливий початковий вихід води на заплаву", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди на 30 грудня: дані Погоди УНІАН
У середу, 30 грудня, практично по всій країні - мінлива хмарність. Опади припиняться: дощі очікуються лише на Львівщині. Температура на півдні підвищиться до +15°.
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+7°... +1°
- Донецьк+4°... -4°
- Житомир+6°... +5°
- Запоріжжя+7°... 0°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+7°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+1°... -4°
- Луцьк+7°... +2°
- Львів+8°... +3°
- Миколаїв+11°... +7°
- Одеса+10°... +7°
- Полтава+4°... 0°
- Рівне+5°... +2°
- Сімферополь+15°... +5°
- Суми+3°... +1°
- Тернопіль+7°... +2°
- Харків+4°... -2°
- Херсон+12°... +6°
- Хмельницький+7°... +3°
- Черкаси+8°... +5°
- Чернігів+5°... +4°
- Чернівці+7°... +1°
-2°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:-2 °
Мін./mакс. температура:+3° / +5°
Вологість:60 %
Тиск:767 мм
Вітер: 6.6 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:28
Захід16:57
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин