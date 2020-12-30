Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у річках на Закарпатті

09:25, 30 грудня 2020
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Негативних наслідків для населення не передбачається.

На ріках Закарпаття очікується підвищення рівнів води / фото УНІАН
На ріках Закарпаття очікується підвищення рівнів води / фото УНІАН

З 30 грудня по 1 січня на річках Закарпаття очікується підвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 метри над поточними рівнями, без негативних наслідків.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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"В нижній течії Боржави можливий початковий вихід води на заплаву", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 30 грудня: дані Погоди УНІАН

У середу, 30 грудня, практично по всій країні - мінлива хмарність. Опади припиняться: дощі очікуються лише на Львівщині. Температура на півдні підвищиться до +15°.

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Автор: Олена Пилипчак

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