Весна напередодні Нового року: завтра в Україні визирне сонце і потеплішає до +15° (карта)
Опади очікуються тільки у Львівській області.
У середу, 30 грудня, практично по всій країні - мінлива хмарність. Опади припиняться: дощі очікуються лише на Львівщині. Температура на півдні підвищиться до +15°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
В Україні оголосили штормове попередження
- У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі +6°, вдень +7°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі +6°, вдень +7°.
- У Львові в середу - дощ, вночі +3°, вдень +6°.
- У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, вночі +3°, вдень +5°.
- У Рівному в середу хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +5°.
- У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра вночі +3°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +9°.
- У Чернівцях у середу - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +10°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, +5°...+7°.
- У Житомирі в середу буде хмарно, температура вночі +5°, вдень +6°.
- У Черкасах вночі +3°, вдень +9°, хмарно.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі +4°, вдень +10°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря 0°...+7°.
- В Одесі 30 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +10°.
- У Херсоні у вівторок вночі +5°, вдень +12°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +11°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +9°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +1°...+5°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +6°.
- У Дніпрі - мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +8°.
- У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, +5°...+15°.
- У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +8°.
- У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +6°.
30 грудня — Данила. Якщо з'явиться іній — Різдво буде теплим. Який Данило — такий і травень.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Зимова Італія: снігопад перетворив Мілан на казкове місто (фоторепортаж)
- Через туман в аеропорту Одеси не змогли вчасно сісти літаки (відео)
- Шторм "Белла" накрив Італію, загинув пожежник (фоторепортаж)
- Синоптик розповіла, якою буде погода на Новий рік в Україні
- У Хорватії стався землетрус магнітудою 6,4 (фото)
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+7°... 0°
- Дніпро+6°... +2°
- Донецьк+2°... -5°
- Житомир+7°... -1°
- Запоріжжя+7°... +2°
- Івано-Франківськ+11°... 0°
- Київ+4°... -1°
- Кропивницький+9°... +6°
- Луганськ0°... -3°
- Луцьк+9°... +2°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+11°... +7°
- Одеса+11°... +5°
- Полтава+3°... +2°
- Рівне+9°... +1°
- Сімферополь+15°... +8°
- Суми+2°... +1°
- Тернопіль+9°... +1°
- Харків+1°... -2°
- Херсон+12°... +7°
- Хмельницький+7°... 0°
- Черкаси+7°... +4°
- Чернігів+3°... +1°
- Чернівці+13°... 0°
+6°
Погода Стерлінг - майже безхмарно
Відчувається як:+3 °
Мін./mакс. температура:-3° / +5°
Вологість:52 %
Тиск:760 мм
Вітер: 5.9 м/с
Ймовірність опадів:4 %
Схід:07:28
Захід16:56
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин