Весна напередодні Нового року: завтра в Україні визирне сонце і потеплішає до +15° (карта)

Опади очікуються тільки у Львівській області.

Завтра на українців чекає приємний сонячний день / Фото ua.depositphotos.com

У середу, 30 грудня, практично по всій країні - мінлива хмарність. Опади припиняться: дощі очікуються лише на Львівщині. Температура на півдні підвищиться до +15°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі +6°, вдень +7°.

У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі +6°, вдень +7°.

У Львові в середу - дощ, вночі +3°, вдень +6°.

У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, вночі +3°, вдень +5°.

У Рівному в середу хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +5°.

У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра вночі +3°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +9°.

У Чернівцях у середу - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +10°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, +5°...+7°.

У Житомирі в середу буде хмарно, температура вночі +5°, вдень +6°.

У Черкасах вночі +3°, вдень +9°, хмарно.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі +4°, вдень +10°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря 0°...+7°.

В Одесі 30 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +10°.

У Херсоні у вівторок вночі +5°, вдень +12°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +11°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +9°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +1°...+5°.

У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +6°.

У Дніпрі - мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +8°.

У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, +5°...+15°.

У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +8°.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +6°.

Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / фото УНІАН

30 грудня — Данила. Якщо з'явиться іній — Різдво буде теплим. Який Данило — такий і травень.

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