Весна напередодні Нового року: завтра в Україні визирне сонце і потеплішає до +15° (карта)

16:30, 29 грудня 2020
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Опади очікуються тільки у Львівській області.

Завтра на українців чекає приємний сонячний день / Фото ua.depositphotos.com
Завтра на українців чекає приємний сонячний день / Фото ua.depositphotos.com

У середу, 30 грудня, практично по всій країні - мінлива хмарність. Опади припиняться: дощі очікуються лише на Львівщині. Температура на півдні підвищиться до +15°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

В Україні оголосили штормове попередження

  • У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі +6°, вдень +7°.
  • У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі +6°, вдень +7°.
  • У Львові в середу - дощ, вночі +3°, вдень +6°.
  • У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, вночі +3°, вдень +5°.
  • У Рівному в середу хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +5°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра вночі +3°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
  • В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +9°.
  • У Чернівцях у середу - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +10°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, +5°...+7°.
  • У Житомирі в середу буде хмарно, температура вночі +5°, вдень +6°.
  • У Черкасах вночі +3°, вдень +9°, хмарно.
  • У Кропивницькому похмуро, температура вночі +4°, вдень +10°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря 0°...+7°.
  • В Одесі 30 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +10°.
  • У Херсоні у вівторок вночі +5°, вдень +12°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +11°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +9°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +1°...+5°.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +6°.
  • У Дніпрі - мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +8°.
  • У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, +5°...+15°.
  • У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +8°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +6°.
Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / фото УНІАН

30 грудня — Данила. Якщо з'явиться іній — Різдво буде теплим. Який Данило — такий і травень.

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Автор: Олена Пилипчак

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