Крім Греції, землетрус також відчули жителі Ізраїлю, Єгипту, Туреччини, Лівану та Йорданії.

Пізно ввечері 13 травня в районі південніше острова Крит стався сильний землетрус, повідомляє The Watchers. За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, магнітуда поштовхів становила 6.1, а епіцентр знаходився на глибині 71 км.

За попередніми оцінками, близько 3000 осіб відчули сильні підземні поштовхи, стільки ж - помірні, і понад 684000 - слабкі коливання.

Грецькі екстрені служби випустили попередження про можливе цунамі. Жителів попередили через системи оповіщення і настійно рекомендували уникати прибережних зон і пляжів. На щастя, наразі інформації про цунамі не надходило.

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Як повідомляється, землетрус був настільки сильним, що поштовхи від нього відчувалися в Ізраїлі (включно з Тель-Авівом), Єгипті, Туреччині, Лівані та Йорданії.

Незважаючи на широку зону, де відчувався землетрус, повідомлень про серйозні руйнування або постраждалих немає.

Землетруси в Греції

Південна частина Греції, зокрема і Крит, розташована в одному з найбільш сейсмоактивних регіонів Європи - на кордоні зіткнення Африканської та Євразійської тектонічних плит.

Цей землетрус стався на тлі підвищеної сейсмічної активності в регіоні, яка триває від початку 2025 року, - було зареєстровано понад 20 000 підземних поштовхів, особливо поблизу островів Санторіні та Аморгос.

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