На Канарських островах продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха.

Через шість тижнів після початку виверження вулкана на іспанському острові Ла-Пальма величезна кількість попелу і лави покриває будівлі та сільськогосподарські угіддя.

Про це повідомляє euronews.

Як повідомляється, до прибирання вулканічного попелу залучили надзвичайний військовий підрозділ Іспанії та сухопутну армію.

За словами співробітників Служби порятунку, деякі потоки лави досягли висоти 40 метрів. Потоки розплавленої породи з вулкана Кумбре-В'єха призвели до евакуації близько 7500 осіб і зруйнували понад 2500 будівель.

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За даними видання, лава покрила понад 970 га сільськогосподарських угідь.

Тим часом повідомляється, що життя 85000 жителів Ла-Пальми триває в звичайному режимі, за винятком того, що доводиться прибирати вулканічний попіл.

Нагадаємо, на Канарських островах продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха. Через його активність були скасовані практично всі авіарейси на острів Ла-Пальма. Потоки лави спустошили понад 742 гектарів землі та зруйнували майже 2000 будівель

Як повідомляв Погода УНІАН, 19 вересня на острові Ла-Пальма вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Довгий час вулкан вважався сплячим.

За тиждень до виверження на острові з населенням майже 85 тис.осіб фіксували підвищення сейсмічної активності. Тоді сталося більше тисячі підземних поштовхів магнітудою до 3,4.

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Автор: Катерина Лиманська