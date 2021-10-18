На острові Ла-Пальма продовжує вивергатися вулкан. Вже близько 7000 осіб змушені були евакуюватися.

На Канарських островах продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха. Через його активність були скасовані практично всі авіарейси на острів Ла-Пальма.

Оператор державного аеропорту Aena повідомив, що майже половина - 22 з 38-всіх рейсів на острів в неділю були скасовані, але аеропорт залишається відкритим.

Про це повідомляє Aljazeera.

Як повідомляється, потоки лави спустошили понад 742 гектарів землі та зруйнували майже 2000 будівель на Ла-Пальмі з моменту початку виверження вулкана 19 вересня.

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Президент Канарських островів заявив у неділю, що "не видно кінця виверженню вулкана".

За даними Національного географічного інституту Іспанії, в неділю, 17 жовтня, на острові сталося 42 сейсмічних рухи, найбільший з яких досяг 4,3.

Як повідомляється, через виверження близько 7000 осіб були евакуйовані.

Виверження вулкана на Канарах: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня на острові Ла-Пальма, який належить до групи Канарських островів, вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-Вьєха. довгий час вулкан вважався сплячим.

За тиждень до виверження на острові з населенням майже 85 тис. осіб фіксували підвищення сейсмічної активності. Тоді сталося більше тисячі підземних поштовхів магнітудою до 3,4.

Північна сторона вулкана Кумбрев'єха обвалилася, що призвело до ще більш швидкого і потужного виверження.

За останніми даними, лава знищила 742 гектари сільськогосподарських угідь. Зруйновано майже 2000 будівель на острові.

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Автор: Катерина Лиманська