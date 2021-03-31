Сакура у Японії розквітла на три тижні раніше вперше за 1200 років (фото, відео)

Японці фіксують дату першого вишневого квіту з 812 року.

У Японії сезон цвітіння сакури почався раніше на три тижні - такого не було 1200 років.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Японці ретельно фіксують дату першого вишневого квіту, починаючи від 812 року. Зазвичай пора цвітіння сакури починалась в районі 17 квітня.

Те, що цього року вишні розцвіли раніше, пов’язують з глобальними кліматичними змінами.

У Японії помилуватись ніжним квітом традиційно збираються цілими родинами або великими компаніями. Торік через карантин зібрання були заборонені - цього року таких суворих обмежень немає, тож сотні людей насолоджуються весняним теплом та чарівним видовищем.

Цвітіння сакури на Закарпатті посеред зими

У Мукачеві, що на Закарпатті, серед зими, 4 січня, зацвіла сакура.

"4 січня 2021 року в Мукачеві "лютує" зима. Вибачте, але це вже традиція показувати цвітіння цього скаженого дерева", - написав місцевий гід Ігор Гуледза.

Як припустили користувачі соцмережі, швидше за все, дерево "переплутало" пори року через аномально теплу погоду, яка встановилася по всій території країни.