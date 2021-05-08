У більшості західних областей очікуються сильні заморозки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджають про заморозки в Україні 9 травня.

Читайте такожНа вихідних в Україні вдарять заморозки - синоптикПро це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, вночі 9 травня у більшості західних областей очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3°.

У північних та більшості центральних областей заморозки 0-4° – на поверхні ґрунту.

В цілому 9 травня в Україні без опадів, лише в південно-східній частині вночі короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. На Лівобережжі місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на півдні та сході країни 4-9° тепла. Вдень 12-17°, на Закарпатті до 20°.

У Києві в неділю без опадів, сильний вітер, температура вночі 2-4° тепла, вдень 13-15°.

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Автори: Ірина Погоріла, Світлана Закелова