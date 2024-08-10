Оптичний ефект - іризація "фарбує" хмари в різні кольори.

Українські полярники оприлюднили відео, на якому зафіксовано рідкісне явище - перламутрові хмари, які з’являються через "ігри" сонця та льоду.

"Знаєте, що то за кольорові "латки" на небі? Це досить рідкісне явище – перламутрові хмари. В Антарктиці їх можна спостерігати буквально кілька разів за рік експедиції, переважно саме взимку", - розповіли у Національному антарктичному центрі.

Науковці нагадали, що зараз в Південній півкулі зима та пояснили, як природа "малює" такі красиві пейзажі.

"Більшість хмар живуть у нижньому шарі атмосфери – "вологій" тропосфері. А от перламутрові формуються в наступному шарі – "сухій" стратосфері. Вологу туди заносить сильний потік повітря: зазвичай він натикається на високий гірський хребет, "йде" вгору, огинає його та "падає" вниз. Верхівка хвилі проходить через нижню частину стратосфери, розташовану на висоті 15-30 км. Також це може бути пов'язано з сильними тропосферними циклонами", - розповідають вчені.

Йдеться, що, коли потік потрапляє у стратосферу, там мають бути аномально низькі температури (близько -85°С), щоб волога перетворилася на кристалики льоду. Весь цей процес повинен підсвічуватися сонцем, що на кілька градусів нижче горизонту, тобто сходить або сідає.

Саме тоді світло відбивається від кристаликів в хмарах так, що виникає оптичний ефект іризації. Він якраз і "фарбує" хмари в різні кольори. Коли ж сонце підіймається вище, то на тлі розсіяного світла їх майже не видно, адже вони дуже тонкі.

"Оскільки хмари складаються з кристаликів льоду, спостерігаються здебільшого в полярних регіонах та формуються в стратосфері, то їхня офіційна назва – крижані полярні стратосферні хмари. А вже через різнокольоровість їх назвали перламутровими", - пояснили науковці.

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Нещодавно українські полярники показали фото зоряного неба в Антарктиді – рідкісне явище, тому що над станцією "Академік Вернадський", зазвичай, хмарно. У Південній півкулі, де розташований континент Антарктида, – власне зоряне небо. Тут можна побачити 45 сузір’їв, які недоступні в Північній півкулі. Найвідомішим є Південний хрест, за ним можна визначити напрямок на Південний полюс. Саме це сузір’я було зображено на шевроні 28-ї УАЕ, яка зимувала на станції "Вернадського" торік.

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