За словами вчених, з будь-якого куточка Землі можна побачити найяскравішу зірку нічного неба – сузір'я Великого Пса.

Українські полярники показали фото зоряного неба в Антарктиді – науковці кажуть, що це – рідкісне явище, тому що над станцією "Академік Вернадський", зазвичай, хмарно.

"Ділимося з вами неймовірними світлинами зоряного неба над станцією "Академік Вернадський". Це досить рідкісне явище, адже в нашому регіоні Антарктики постійно хмарно. Чи можна з України дивитися одночасно з полярниками на одні й ті ж зорі? Частково, і справа не тільки в різниці у часі", - кажуть у Національному антарктичному центрі.

Йдеться, що у Південній півкулі, де розташований континент Антарктида, – власне зоряне небо. Тут можна побачити 45 сузір’їв, які недоступні в Північній півкулі.

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Найвідомішим є Південний хрест, за ним можна визначити напрямок на Південний полюс. Йдеться, що саме це сузір’я було зображено на шевроні 28-ї УАЕ, яка зимувала на станції "Вернадського" торік.

"Проте є сузір’я, які можна бачити з обох півкуль (хоч інколи в різний час). Вони розташовані в районі екватора. Також майже з будь-якого куточка Землі можна побачити найяскравішу зірку нічного неба – Сіріус (сузір'я Великого Пса). Але головне, що коли падає зірка, то ми як в Україні, так і в Антарктиці загадуємо одне бажання – Перемоги", - наголошують науковці.

Полярна станція "Академік Вернадський" - новини

Української наукової полярної станції "Академік Вернадський" несподіване завітала досить численна група пінгвінів – для антарктичної зими це незвичайне явище. У Національному антарктичному центрі розповіли, що після раптового підвищення температури до станції прийшла чимала група пінгвінів – десь 20-25 птахів. Візит був неочікуваним, адже на зиму вони полишають острів Галіндез. Йшлося, що "велике повернення пінгвінів до "Вернадського" зазвичай відбувається навесні (це коли в Україні осінь). Вони прибувають на острів на шлюбний сезон: будувати гнізда, відкладати яйця, висиджувати малечу.

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