Ураган "Белла" обрушився на Британію та північ Франції - ЗМІ

Потужний ураган "Белла", що вирує у Великобританії та Франції, призвів до підтоплення будинків та обриву ліній електропередач.

Метеорологічна служба Франції попереджає про сильні пориви вітру і високі хвилі на атлантичному узбережжі / ілюстрація REUTERS

Ураган "Белла" пронісся Британією та Північною Францією, залишивши без світла тисячі домогосподарств.

Як повідомляє Deutsche Welle, внаслідок стихії на півночі Франції без електрики залишилися близько 12 тисяч домогосподарств.

Метеорологічна служба Франції Meteo France попереджає про сильні пориви вітру і високі хвилі на атлантичному узбережжі. Префектура департаменту Манш у Нормандії, що лежить на узбережжі протоки Ла-Манш, закликала населення до обережності через сильний вітер.

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Раніше ураган "Белла" обрушився на більшу частину Британських островів, де спостерігалися сильні опади, а швидкість вітру сягала 112 кілометрів на годину. На острові Уайт в Ла-Манші в ніч з суботи на неділю швидкість вітру була зафіксована на рівні 170 кілометрів на годину.

У неділю у Великобританії було зафіксовано понад 100 попереджень про небезпеку повеней. У Східній Англії в деяких районах спостерігаються підтоплення житлових будинків через потужні зливи. Понад 1300 особам рекомендовано залишити свої домівки. За даними експертів, ураган та опади ще можуть призвести до подальшого підняття рівня води у річках у цьому регіоні.

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