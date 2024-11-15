Влада Гондурасу оголосила "червоний" рівень тривоги.

Центральна Америка готується до сильних злив, повеней та зсувів, які несе тропічний шторм "Сара" (Sara). Як повідомляє Reuters, Центральноамериканські країни вживають термінових заходів, щоб підготуватися до зустрічі циклону.

Гондурас, швидше за все, першим відчує його вплив, оскільки шторм повільно рухається з Карибського моря до його північного узбережжя. Швидкість руху становить близько 16 км/год, і, згідно з прогнозами Національного центру ураганів США (NHC), сила шторму може послабшати найближчими днями.

Очікується, що Сара викличе сильні зливи з кількістю опадів від 25 до 51 см, а в окремих районах – до 76 см. NHC попереджає про можливі раптові повені та зсуви, які можуть завдати катастрофічних збитків. Найбільші опади прогнозуються в Гондурасі, після чого шторм переміститься в Беліз.

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"Сара спровокує "небезпечні для життя і потенційно катастрофічні раптові повені та зсуви" по всьому Гондурасу, перш ніж у неділю переміститься в Беліз", - сказано в публікації.

Зазначається, що на початку наступного тижня ураган "відвідає" Сальвадор, східну Гватемалу, західне Нікарагуа та південні райони мексиканського штату Кінтана-Роо. Ці регіони, де традиційно вирощують каву, можуть значно постраждати від шторму.

Влада Гондурасу оголосила "червоний рівень тривоги" для північних територій і запровадила екстрені заходи. Національна система управління ризиками країни попереджає, що шторм може залишатися "напівстаціонарним" біля узбережжя Карибського моря до ранку неділі. Увечері 14 листопада він знаходився за 209 км від острова Гуанаха, неподалік берегів Гондурасу.

У Гватемалі, де потім очікується Сара, мешканців просять укріпити будинки та підготувати запаси на випадок евакуації, тоді як у Нікарагуа віцепрезидент Росаріо Мурільйо повідомив, що північне узбережжя країни прийме основний удар стихії. Підготовка до дії стихії триває по всьому регіону.

Останні новини про урагани

Нагадаємо, у жовтні у США ураган "Мілтон" накрив штат Флориду, залишивши понад 3 млн будинків і підприємств без світла. Шторм рухався на південь та обрушився на Сієста-Кі біля Сарасоти, близько 112 кілометрів на південь від Тампи. Зокрема, в Сент-Пітерсберзі випало понад 41 сантиметр опадів, що призвело до повеней. Стадіон "Тропікана Філд", який розташований у Сент-Пітерсберзі, сильно пошкоджений унаслідок урагану, було повалено кілька кранів.

Водночас Берегова охорона США врятувала капітана риболовецького судна - чоловік ледь не став жертвою урагану. Американець провів усю ніч у Мексиканській затоці, перш ніж його виявили рятувальники. Йшлося, що чоловік чіплявся за кулер. Коли бідолаху знайшли, він перебував за 30 миль (понад 48 км) від берега.

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